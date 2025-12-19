復職第二天！爭取連任的對手出現了 高虹安：給予祝福

新竹市長高虹安復職的第二天，就遇上爭取連任路上的競爭對手，前國民黨發言人何志勇今（19日）宣布參選新竹市長，對此高虹安表示，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來，這都是1件值得尊重的事情，她也給予祝福。

針對國民黨前發言人何志勇宣布參選，高虹安表示給予祝福（攝自中天新聞）

儘管組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。不過何志勇今天仍按照既定計畫宣布參選，何志勇並喊話黨中央透過初選機制選出人選，再與高虹安PK民調。

對此高虹安表示，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來，這都是1件值得尊重的事情，也都會給予祝福。

國民黨前發言人何志勇宣布參選新竹市長（攝自何志勇臉書）

至於何時表態爭取連任，高虹安表示這部分等到跟兩個黨的黨主席拜會完之後，會有比較詳盡的決定，再來跟外界說明。

