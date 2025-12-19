復職第一站獻給消防！高虹安：公共安全永遠第一順位

新竹市長高虹安今（19）日出席復職後首場市政活動，選擇前往「2026新竹市消防形象月曆發表會」。高虹安表示，這不只是月曆發表，更是向市民與消防人員致敬的承諾，強調公共安全永遠是市政第一順位。

高虹安出席「2026新竹市消防形象月曆發表會」。（圖／高虹安臉書）

高虹安指出，消防人員長年站在第一線面對救災、救護與突發狀況，用專業、紀律與勇氣守護市民生命財產安全，是城市最堅實可靠的後盾。活動現場消防與義消同仁展示特搜垂降與競技實演，每個動作都是長時間訓練與實戰經驗累積。她認為消防形象月曆呈現的「力與美」，是要讓市民看見城市平安是無數汗水與努力共同支撐。

高虹安在臉書列舉多項消防政策，包括超勤加班費調升至19000元、消防局員額擴編至498人以紓解人力與勤務負擔、常時聘用廚娘並調升誤餐費、全國領先編列義消每人每年3500元健檢補助。此外，新竹市建置北台灣首座國際級搜救犬訓練場，讓搜救實力與國際接軌，並逐年投入超過12億元推動5處消防廳舍新建、增建與整建。

高虹安表示，115年起消防預算加倍，全面升級裝備與訓練，做消防英雄最堅強的後盾。她強調唯有照顧好第一線，城市安全才能真正被守住。高虹安在臉書寫道，復職第一天選擇從消防、公共安全出發，接下來會一步一腳印繼續為新竹拚市政、拚安全、拚幸福，感謝所有消防與義消人員守護城市。

