復職首日被「消防猛男」幸福包圍！高虹安開心喊：記得擦口水

新竹市長高虹安今天（18日）正式復職後出席消防形象月曆發表記者會，並與消防猛男們同框合影，增添十足話題性。（圖／李智為攝）

新竹市長高虹安先前因涉詐領助理費遭停職1年5個月，如今在二審判決逆轉後，火速於今天（18日）正式復職。她在上午11時出席「2026消防形象月曆發表記者會」。高虹安開心與消防猛男們同框合影，還不忘提醒台下民眾「記得擦口水」，引發台下一片笑聲，也讓高虹安復職首場公開行程增添十足話題性。

高虹安於今天正式復職後，隨即於上午11時現身新竹巨城購物中心一樓廣場，出席「2026消防形象月曆發表記者會」。新竹市消防猛男輪番上陣，大秀結實的冰塊腹肌，宣傳2026年消防形象宣導月曆，現場還安排垂降、救援、救護等精彩表演，吸引大批民眾駐足圍觀。

新竹市消防局今天舉辦月曆宣傳記者會，打火英雄們大方展現結實腹肌，讓台下民眾大飽眼福。（圖／李智為攝）

新竹市消防猛男輪番上陣，大秀結實的冰塊腹肌，宣傳2026年消防形象宣導月曆。（圖／李智為攝）

活動除了猛男正妹外，今年還特別找來小小消防員賣萌，為活動增添不少溫馨氣氛。高虹安上台致詞時也開玩笑提醒台下民眾們，「記得擦口水」，她接著說，自己很開心重回市府上班，而她進到市長室簽署的第一份文件，就是幫消防調整危險加給。

活動除了猛男正妹外，今年還特別找來小小消防員賣萌，為活動增添不少溫馨氣氛。（圖／李智為攝）

高虹安也說，這次發表會展現「力與美」的完美結合，安排特搜救助演練，包含高空垂降、斜降救援與全國義消競技等項目，真實還原救援現場的緊張情境，展現消防員高強度體能與專業訓練成果，並由2026消防月曆代言人與專業模特兒攜手演出時尚走秀，不僅展現消防人員堅毅專業的一面，更傳達消防人員的熱情與溫度。

消防猛男們與專業模特兒攜手演出時尚走秀，為活動增添亮點。（圖／李智為攝）

高虹安提醒，消防月曆將在消防局官方臉書發布抽獎辦法，民眾可以關注相關臉書粉絲頁，只要是新竹市民，在12月24日中午12時前完成防災常識題的作答，就可以參加抽獎，限量3萬份，她最後還笑說，「這應該比蔡依林的演唱會還好搶」。



