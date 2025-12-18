復職首日 高虹安：「我回來了」將把所有心力放在市政

先前因涉詐領助理費案而遭停職的新竹市長高虹安在二審改判後復職，她在今天(18日)回到新竹市政府上班，並在支持者與市政團隊陪同下發表復職談話。高虹安說，「我回來了」，接下來會盡力檢視目前市政完成的進度、親自視察重大建設，也會把所有心力放在市政工作上。她強調，把事情繼續做好是她現在最重要的事情。

新竹市長高虹安因涉詐領助理費貪污罪一審被判7年4個月後遭停職至今1年近5個月，高院二審16日宣判，撤銷原貪污罪，改判使公務員登載不實罪6個月，依法高虹安可復職回歸市長身分，新竹市政府也隨即向內政部提出復職申請，高虹安在收到內政部的復職函後，18日正式返回新竹市政府報到上班。

廣告 廣告

高虹安18日一早在支持者及市府團隊的夾道歡迎下步入新竹市政府並發表復職談話。高虹安：『(原音)看這麼多熟悉的市政團隊夥伴和市民朋友，真的非常感動，謝謝大家，我回來了。』

高虹安指出， 在今天走進市府的這段路上，她的心情很激動、也很沈穩，激動的是經過這麼多風雨，她終於可以走進最熱愛、最牽掛的市政府；沈穩的則是經過這麼多低谷與人生逆境，她現在比人生任何時候都更加瞭解責任的重要性。

高虹安說，在停職的1年多來，她的人生被迫按下「暫停」，但新竹市政一天都沒有停下來，她感謝代理市長邱臣遠帶領市府團隊把每項市政工作持續往前推進，也要感謝各局處首長、市民朋友在這段時間堅守崗位。

高虹安強調，她回到市長崗位後，還有很多事情要努力去做，繼續把所有市政做好是她目前最重要的事。高虹安說：『(原音)我會盡力檢視目前市政、政見完成的進度，同時也會親自去看重大建設如何加速推進。我會全力把全部心力放在市政工作上，同時能夠和優秀市政團隊、優秀的里長、議員、市民朋友一起並肩作戰，把事情繼續做好、做到位是我現在最重要的事情。』

高虹安最後感謝在停職期間關心且支持她的朋友與家人，並表示在她逆風時給她溫暖的支持比起在她順風時給予掌聲要更刻骨銘心，她也會與市府團隊一起面對所有逆境，為新竹打拚。 (編輯:柳向華)