復育棲地成功吸引珍貴水雉下蛋 1原因水雉寶寶沒了

母鳥在水上鄉九芎埤棲地上產下4顆蛋，交由公鳥細心孵育守護。(嘉義縣野鳥學會陳建樺提供／呂妍庭嘉義傳真)

農業部林業及自然保育署嘉義分署今年5月號召志工，公私協力在嘉義縣水上鄉九芎埤種植印度莕菜、菱角等浮葉植物，營造約0.3公頃的水雉棲地，成功吸引2公1母的水雉進駐，並留下1巢4顆卵的繁殖紀錄，最終因7月風災、豪雨影響，水雉寶寶未能孵化，成小缺憾，明年嘉義分署已規畫再接再厲，將嘗試從底泥、病蟲害、外來種移除及水位控制等面向，全方位改善棲地品質，盼水雉能安心棲息繁殖。

水雉為台灣農田溼地代表性保育鳥種，為農業部公告的珍貴稀有保育類野生動物，偏好在濕地內的浮葉植物上築巢、覓食，自民國78年水雉公告為保育類野生動物以來，歷經30餘年，台灣本島水雉族群數量從評估不到50隻，至113年台南市冬季族群調查已突破3000隻，是台灣野生動物族群復育的標誌性物種。

水雉公鳥母鳥一同出現在巢位旁邊，成棲地復育成功的展現。(嘉義縣野鳥學會陳建樺提供／呂妍庭嘉義傳真)

水雉公鳥出現於九芎埤，佔據適合築巢的領地。(嘉義縣野鳥學會陳建樺提供／呂妍庭嘉義傳真)

林業保育署嘉義分署今年5月邀集志工於嘉義縣水上鄉九芎埤種植浮葉植物復育水雉棲地。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

今年6月浮葉植物已遍佈九芎埤塘水面，形成水雉可以利用的棲地。(嘉義縣野鳥學會陳建樺提供／呂妍庭嘉義傳真)

考量水雉族群面臨菱角農老化、改作導致棲地面積逐漸萎縮等問題，數年前又因大旱，嘉南平原菱角田區停止灌溉，在氣候及農業變遷多重影響下，水雉正面臨現有棲地不足的困境。

嘉義分署今年5月25日邀集生物多樣性研究所、農田水利署嘉南管理處等政府單位夥伴，以及嘉義縣野鳥學會、塗溝社區發展協會、國家森林志工、官田水雉生態教育園區志工、美濃湖水雉復育工作站志工、荒野保護協會嘉義分會與國立嘉義大學學生等50人，在九芎埤種下2萬株的印度莕菜及菱角，復育出水雉棲地。

嘉義分署表示，相當感謝當地塗溝社區及長期關注水雉保育的嘉義縣野鳥學會持續維護及監測九芎埤棲地，親眼見證浮葉植物持續開枝散葉，葉片逐漸相連形成一整片水雉可行走於上的「浮地」。

6月26日，社區回報水雉首次回到九芎埤佔據棲地，後續則記錄到2公1母穩定利用，7月19日正式確認首巢已產下4顆蛋，宣告第1年的棲地復育就成功吸引水雉前來繁殖。

不料7月底中南部遭逢西南氣流帶來的連日豪雨，九芎埤水位驟升，除水生植物因水位過高部分被拔起外，巢中的蛋疑似因浸在水中失溫而未能孵化，再次凸顯極端氣候下，野生動物遭遇更多的風險，保育工作面臨許多挑戰。

嘉義分署表示，這次向農田水利署嘉南管理處認養，投入營造的九芎埤，因屬於嘉南埤圳國家級重要溼地，因目前無灌溉功能，且其周邊菱角田為嘉義縣水雉生態給付推動重點區域之一，過去放租種植菱角時，也曾有許多水雉漫步其中，相當適合作為嘉義地區水雉衛星族群復育據點。

首年嘗試復育留下缺憾，仍代表棲地復育方式具可行性，嘉義分署表示，明年將嘗試從底泥、病蟲害、外來種移除及水位控制等方式，優化棲地品質，讓水雉安心地在此處棲息繁殖，促成繁殖成功，也呼籲民眾也可以透過購買菱的實際行動，支持水雉保育。

