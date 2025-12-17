復育臺灣原生魚種 北市銘傳國小學生放養史尼氏小䰾

銘傳國小學生放養史尼氏小䰾到生態池，復育瀕危的臺灣原生魚類

學生蔡又曦希望「史尼氏小䰾」能順利適應校園生態池的環境

學生潘宣嬡表示，看到「史尼氏小䰾」找到新家，內心覺得很感動

學生余紹安分享，當他準備放養時，心裡十分緊張

第一次放養臺灣原生種「史尼氏小䰾」，學生張柏釔覺得過程新鮮又有趣

銘傳國小攜手「臺灣原生魚類保育協會」復育史尼氏小䰾，實踐環境永續教育

臺灣原生魚類保育協會鍾宸瑞老師，為學生進行一場生動的「臺灣原生魚介紹」課程

臺北市銘傳國小攜手臺灣原生魚類保育協會，將瀕危的臺灣原生種「史尼氏小䰾」放養至校園生態池，讓學生透過親身實踐，將生態保育與環境永續的理念深植於心中。

銘傳國小表示，本次活動由臺灣原生魚類保育協會鍾宸瑞老師，為學生進行一場生動的「臺灣原生魚介紹」課程，引導學童認識臺灣本土魚類的豐富多樣性，以及牠們正面臨的生存危機。隨後，師生一同移步至校園生態池，親手進行「史尼氏小䰾」的放養行動。

學生余紹安分享，在鍾宸瑞老師的指導下，大家小心翼翼地將魚苗放入生態池中，當他手持水箱準備放養時，心裡十分緊張，擔心一不小心會把水箱掉進池內。學生張柏釔則表示，第一次放養臺灣原生種「史尼氏小䰾」，覺得過程新鮮又有趣，是難得的體驗。

學生潘宣嬡認為，「史尼氏小䰾」正面臨滅絕危機，這次的復育行動相當重要，看到牠們找到新的棲身之所，內心感到十分感動。學生蔡又曦則期盼「史尼氏小䰾」能順利適應校園生態池的環境，持續繁衍下一代，也呼籲大家共同守護臺灣原生物種。

臺灣原生魚類保育協會鍾宸瑞老師指出，與學校攜手推動史尼氏小䰾復育工作，是將保育觀念向下扎根的最佳方式。透過校園生態池的營造與維護，不僅為原生魚類提供安全的棲息環境，也成為學生最生動、最貼近自然的戶外生態教室。

銘傳國小校長卓家意表示，「史尼氏小䰾」早期常見於臺北地區的水田與水圳中，是繁殖力相當強的魚種，然而隨著都市快速開發與環境變遷，族群數量逐漸減少。此次與臺灣原生魚類保育協會合作推動復育行動，不僅能豐富校園生態，更重要的是，讓孩子親眼見證生命復育的歷程，深化對生態保育重要性的理解。