復興京劇團獻演好老戲 行當代表劇目輪番上陣

記者黃朝琴／臺北報導

復興京劇團主辦「復興有戲」系列公演，1至4月於碧湖劇場登場，以「生旦淨丑．一脈相承」為主題，推出6場經典老戲，皆為午場演出，各行當代表性劇目輪番上陣，涵蓋折子戲、整本劇目，表演類型涵蓋文戲、武戲與唱念做打並重，展現新世代對以「行當」精神的理解與實踐。

臺灣戲曲學院今（17）日表示，今年「復興有戲」系列公演，以行當為核心理念，呈現戲曲表演體系角色分工、技藝傳承與舞台美學，結合戲曲教育，安排學生實習演出。觀眾在連續觀賞中，理解不同角色類型的性格特徵與表演特色，重新檢視生、旦、淨、丑四大行當所構成的戲曲樣貌。

廣告 廣告

首場本月17日(週六)下午上陣，演出內容包括《狀元媒》、《借扇》、《廉錦楓》、《行者武松》4個折子戲。《狀元媒》選段描述柴郡主與楊延昭，有情人終成眷屬，由劉芷心飾「柴郡主」。《借扇》背景為唐三藏師徒，奉命往天竺國拜佛求經，由廖亮慈飾「鐵扇公主」，許介騰飾演「孫悟空」。《廉錦楓》故事背景在武則天時期的虛構國度君子國，由陳允雯飾「廉錦楓」。《行者武松》由侯冠綸飾演「武松」。

第2場本月18日(週日)下午演出全本《望江亭》，顏雅娟飾「譚記兒」，趙揚強飾「白士中」。劇情講述北宋才女譚記兒為躲避權貴楊衙內，嫁給新任太守白士中，在望江亭中秋夜，她喬裝漁婦，智鬥並灌醉楊衙內，趁機盜走陷害她丈夫的偽造聖旨與尚方寶劍，最終揭穿楊衙內陰謀，使白士中洗刷冤屈的故事。

3月14日(週六)下午演出全本《羅成》，王璽傑飾「羅成」，劇情描述唐初名將羅成遭齊王李元吉陷害，被派去迎戰敵將蘇烈，卻被元吉緊閉城門、孤軍奮戰，最終在「淤泥河」中中計，遭亂箭射死，劇中經典橋段包括羅成在城下向義子羅春割袍斷指寫血書求救，並拒絕反叛，展現其忠勇與悲壯的英雄形象。

3月28日(週六)下午演出多段折子戲，包括《盜銀壺》、《天女散花》、《開茶館》、《界牌關》、《文昭關》等選段。《盜銀壺》描述北宋義賊邱小義，身手敏捷輕功了得，人稱「半空飛」，由宋璿以飾演「邱小義」。《天女散花》是京劇大師梅蘭芳1917年創編的古裝神話劇，改編佛教經典《維摩經》，講述如來佛派遣天女向維摩詰及弟子散花以驗修行境界的故事，由陳允雯飾演「天女」。

《開茶館》劇情主要來自京劇《鐵弓緣》中的一折，講述孤女陳秀英與母開茶館，因父親遺言，能拉開鐵弓者可為夫，後與能開弓的匡忠成婚，卻遭奸人陷害，歷經磨難，最終夫妻團圓、報仇雪恨的故事。

《界牌關》又名《盤腸戰》，王冠廷飾演「羅通」，描述唐朝名將羅通在界牌關力戰強敵，在連番惡戰中受了重傷，甚至腹破腸出，仍以驚人意志將腸子纏在腰間，再度衝入戰場，最終力斃王班超，使唐軍得以脫困。此劇結合激烈武打、驚險情節與武生高難度的翻打技巧，是京劇武生戲中極具代表性的經典之一。

《文昭關》劇情描述伍員(伍子胥)欲逃出楚國被阻於昭關，在東皋公家中，七日七夜，一籌莫展，鬚髮盡白的故事為基底，伍員最終在東皋公協助下混出昭關，由張玲菱飾演「伍子胥」。

4月11日(週六)下午場，安排《坐宮》、《占花魁之湖樓》、《紅桃山》、《截江奪斗》等4齣折子戲。《坐宮》是京劇《四郎探母》中的其中一折，黃宥鈞飾演「楊延輝」，呂庭萱飾演「鐵鏡公主」。《占花魁之湖樓》描述賣油郎「秦鍾」與西湖畔酒樓花魁之間故事，由奈諾‧伊安飾演「秦鍾」。

《紅桃山》講述梁山泊好漢與占據紅桃山的張月娥及其夫雷應春的戰鬥故事，朱慧敏飾演「張月娥」。《截江奪斗》經典橋段源自《三國演義》，林政翰飾演「趙雲」，顏雅娟飾演「孫尚香」，劇情描述東吳孫權想以劉備的兒子阿斗（劉禪）為人質，逼迫劉備歸還荊州；孫夫人（孫權之妹）不察，帶著阿斗欲回東吳，被趙雲半路追上，趙雲奮勇跳上大船，奪回阿斗，並由張飛趕到支援，最終成功護送阿斗回到荊州。

4月12日(週日)壓軸午場獻演全本《得意緣》，趙揚強飾「盧昆傑」，呂家男飾「狄雲鸞」。劇情主要講述山東青年盧昆傑流落四川，被綠林好漢狄龍康招為女婿，與其女狄雲鸞結為夫妻，婚後發現山寨不准入的規矩，在狄雲鸞幫助下，夫妻二人闖關下山，歷經磨難，最終共同抗元的故事，其中「教鏢」、「下山」是經典折子戲。

復興京劇團「復興有戲」系列公演，1至4月推出6場經典老戲，生旦淨丑各行當代表性劇目輪番上陣。（臺灣戲曲學院提供）

《行者武松》由侯冠綸飾演「武松」。（臺灣戲曲學院提供）

《借扇》背景為唐三藏師徒，奉命往天竺國拜佛求經，由廖亮慈飾「鐵扇公主」。（臺灣戲曲學院提供）

《借扇》由許介騰飾演「孫悟空」。（臺灣戲曲學院提供）

《望江亭》由趙揚強飾「白士中」。（臺灣戲曲學院提供）

《望江亭》由顏雅娟飾「譚記兒」。（臺灣戲曲學院提供）

《廉錦楓》故事背景在武則天時期虛構國度君子國，由陳允雯飾「廉錦楓」。（臺灣戲曲學院提供）