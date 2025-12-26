復興區公所推動原住民保留地權利回復業務 獲全國第一肯定

桃園市復興區公所於今(26)日於公所6樓大禮堂舉辦「114年度桃園市復興區原住民保留地權利回復領狀儀式」，邀請原住民族委員會、桃園市原住民族行政局、大溪地政事務所及復興區民意代表會等貴賓蒞臨指導，共同見證族人依法取得土地所有權的重要時刻。

桃園市復興區公所今年成功完成原住民保留地權利回復所有權移轉共計488筆，顯著提升該區原住民土地權利回復推動成效。圖：區公所提供

區公所表示，原住民保留地權利回復是落實原住民族土地正義與保障族人土地權益的重要政策，公所近年持續精進案件審查流程，強化跨機關橫向聯繫，並透過主動輔導與下鄉宣導，協助族人順利完成申辦作業。截至今(114)年11月底止，本年度已成功完成原住民保留地權利回復所有權移轉共計488筆，顯著提升該區原住民土地權利回復推動成效。

廣告 廣告

桃園市復興區公所因執行績效、案件處理品質與效率深獲肯定，今年度原住民保留地權利回復業務榮獲全國「特優」第一名。圖：區公所提供

區公所進一步指出，因執行績效、案件處理品質與效率深獲肯定，今年度原住民保留地權利回復業務榮獲全國「特優」第一名。此一成果除有賴族人對政策的理解、配合與耐心等待外，也彰顯公所第一線人員長期投入、兢兢業業推動業務的努力成果。

此次活動主要為頒發本年度完成權利回復之原住民保留地土地權狀，象徵族人土地權利的回復。活動現場安排原林舞團帶來開場演出，展現部落文化特色與生命力，讓儀式在莊重中兼具文化溫度。此外，公所亦邀請在地青年，向族人分享權利回復後土地後續運用方式，期能協助族人安心用地、妥善管理土地，讓土地不只是「回復權利」，更能成為未來發展、世代傳承的重要基礎。

區公所表示，感謝原民會副主委杜張梅莊親臨現場頒所有權狀予族人，並且予第一線土地業務人員加油打氣。也謝謝原民局、地政局與大溪地政事務所皆派員到場祝賀。

值得一提的是，114年亦是復興區公所土地管理課任務編組、獨立運作滿一年的重要里程碑。透過專責單位的成立，公所在土地業務推動上更有效率，有效提升族人對地政服務的信任與認同，榮獲114年全國原住民地區土地權利回復業務第一名。

區公所強調，未來將持續秉持專業服務與積極輔導，並保障原住民族土地權益之核心精神，精進土地管理與行政服務品質，持續推動原住民保留地權利回復工作，與族人攜手守護部落、山林與土地的永續發展。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

假旅行真打黑工！泰籍女仲介61人組團來台 入境桃園機場被逮

桃園百倍奉還倒數5天 市民卡APP加碼抽萬元儲值金