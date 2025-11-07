復興區公所青年行動計畫成果發表 展現原鄉青年跨域實踐能量

桃園市復興區公所舉辦「復青夢想引爆！築夢X媒合X共創未來」青年行動計畫成果發表暨媒合會。圖：區公所提供

桃園市復興區公所於昨(6)日在公所六樓大禮堂舉辦「復青夢想引爆！築夢X媒合X共創未來」青年行動計畫成果發表暨媒合會，邀集地方青年、產官學代表共同參與。這場活動不僅是青年行動計畫的成果展，更象徵著復興區青年從「想法」邁向「行動」、從「培力」走向「共創」的重要里程碑。

這場活動不僅是青年行動計畫的成果展，更象徵著復興區青年從「想法」邁向「行動」、從「培力」走向「共創」的重要里程碑。圖：區公所提供

區公所表示，為回應復興區青年面臨創業的困難與資源落差，並促進復興區青年回鄉創業與深化根基，區公所在今(114)年初啟動「青年行動計畫」，委託社團法人台灣原生態協會–聚興行動團隊執行，以「築夢、媒合、共創」三大策略，建立青年支持系統，陪伴青年將想法實踐落地。這是復興區首度由在地青年團隊承接青年培力專案。歷經數月，執行團隊從論壇、培力課程到成果展，全程陪伴青年實際落地發展計畫，撰寫計畫書、簡報設計、行動實作與媒合合作，逐步形塑出屬於復興青年「夢想孵化器」的樣貌。區長蘇佐璽說，「復興的未來掌握在青年手中，只要給予舞台與信任，青年一定能以行動讓夢想在山林發芽、在部落開花，為復興注入新活力。」

廣告 廣告

「夢想啟動金與共創佈置獎」頒獎。圖：區公所提供

區公所提到，該計畫以青年盤點與政策分析為核心，歷經數月訪談與資料建置，累積超過50位青年行動案例與團隊資料，內容涵蓋創業構想、專長領域、公共參與發展需求。這些盤點不僅呈現青年現況，更成為未來公所擬定青年政策的重要依據。

區公所分析結果指出，復興區青年最迫切的三項發展需求包括共享空間，青年期盼擁有可進行行動辦公室與共創聚會的場域；啟動資金及資源，創業初期資金與資源取得不易，盼能有小額基金與輔導制度；行銷推廣管道，青年產品富有創意，但缺曝光與市場連結的通路。這三項需求已納入復興區公所未來青年政策方向，將成為復興區推動青年培力與產業鏈結的行動指南。

區公所並提到，這次計畫創下三項「首次」紀錄，展現原鄉青年跨域實踐的能量。首先是跨區設計共創，與銘傳大學商業設計學系合作，6組青年提案與設計團隊完成品牌LOGO、包裝設計升級與展覽規劃，預計12月前往銘傳校內展出「延續共創成果展」，促成地方與學界的長期鏈結；國際青年交流，參與台日泰青年地方創生經驗交流論壇，由國立政治大學邀請日本與泰國青年代表與復興青年對話，開展原鄉青年走向國際新契機；導入參與式預算（PB）理念，青年首次學習從政策提案、預算分配到決策過程的實作，培養公共治理與社會創新的實務能力。

區公所表示，此次活動包含開幕典禮、展區走訪、夢想啟動金與共創佈置頒獎、得獎簡報發表、長官與青年對話及地方創生案例分享等豐富環節。現場青年以創意展現行動成果、並於媒合茶會與產官學代表交流，促成多項後續合作意向。該成果展不僅是年度行動的結尾，更是長期陪伴的開端。未來區公所將依據青年盤點成果，推動「青年品牌x資訊公開X公共參與x人力資源x特色課程」五大策略，並逐步建立青年議會與參與式預算制度，讓青年真正成為地方治理的參與者及共創者。

「夢想啟動金與共創佈置獎」的頒獎，鼓勵青年透過創意展現行動能量，期待激勵更多青年投入地方創生與部落創新的行列，此次計劃榮獲獎勵名單為：

【夢想起步金】

第一名：八口子泰雅香氛蠟燭品牌／李元榮、蘇環

第二名：《山林之息》原氣香氛／該映巴奈

第三名：鑫園馬告白吉莎咖啡莊園／陳耑妤

【共創佈置獎】

第一名：馬告帕瑪森脆餅手作體驗課程／陳曉芬

第二名：再見櫻花－山櫻花醋／胡高華

第三名：八口子泰雅香氛蠟燭品牌／李元榮、蘇環

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

職業安全科技來幫忙 桃市府推「智慧防災、安全桃園」

桃園環保局籲先「瀝水」再丟廚餘 減輕收運處理負擔