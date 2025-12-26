復興區土地業務勇奪全國第一！原保地所有權領狀儀式隆重舉行

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】 桃園市復興區公所於 114 年 12 月 26 日舉行「原住民保留地權利回復領狀儀式」，共同見證族人依法取得土地所有權的重要時刻。復興區公所今年在「全國原住民地區土地權利回復業務」中脫穎而出，勇奪全國「特優」第一名。儀式邀請原住民族委員會副主委杜張梅莊親臨頒狀，與桃園市原民局及地方代表共同見證這場落實土地正義的盛事。

復興區公所表示，保障族人土地權益是公所的核心政策。近年來透過精進審查流程、強化跨機關橫向聯繫，並積極推動主動輔導與下鄉宣導，成效卓著。截至 114 年 11 月底，本年度已成功完成 488 筆原住民保留地所有權移轉，顯著提升了土地權利回復的推動效率，讓族人的權益獲得實質保障。

本年度業務能獲全國首獎，關鍵在於組織效能的提升。114 年適逢復興區公所「土地管理課」專責編組獨立運作滿一週年。透過專門單位的成立，公所在土地業務的處理品質與效率上皆有大幅突破，有效建立了族人對地政服務的信任度。副主委杜張梅莊也特別於現場為第一線同仁加油打氣，肯定兢兢業業的付出。

儀式現場氣氛熱烈且具文化溫度，由原林舞團以動人演出展現部落生命力。活動中更特別邀請在地青年分享「權利回復後的土地運用方式」，引導族人如何妥善管理並規劃土地。此舉旨在讓土地不僅是「權利的回復」，更能成為部落未來發展與世代傳承的重要基礎，協助族人安心用地。

復興區公所強調，榮獲全國第一名是全體同仁與族人共同努力的成果。未來公所將持續秉持專業服務與積極輔導的精神，不斷優化土地管理與行政品質，致力於守護部落、山林與土地的永續發展，並確保原住民族土地權益能獲得長久且穩固的保障。(圖：復興區公所提供)