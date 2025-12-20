復興區立圖書館攜手角板教會 聖誕慶典點亮 Pyasan 部落閱讀燈火

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市復興區立圖書館今年特別結合角板教會，於聖誕佳節期間舉辦「Pyasan 部落 泰雅文化 遇見耶穌」社區型閱讀活動。今年是角板教會第五度擴大邀請周邊居民與遊客共同參與，現場吸引超過 300 多位不同年齡層的族人、教友及觀光客齊聚一堂。復興區長蘇佐璽更偕同夫人親自出席，與民眾一起以閱讀和信仰點亮角板山的夜晚。

蘇佐璽區長表示，為擴大推廣全年齡層的閱讀意識，圖書館特別針對不同對象設計了「親子閱讀」、「小童閱讀」及「終身學習」三個闖關組別。透過與教會傳統節慶的結合，不僅推動了閱讀的深度與廣度，更讓這份知識的喜悅跨越了族群與身份，無論是族人、教友或是一般遊客都能參與其中，有效提升活動的觸及率，同時帶動地方觀光旅遊發展。

蘇區長特別提到，年末各項計畫與工作繁重，原先並未安排出席，但受角板教會牧長同工親自拜訪、誠摯邀請的精神所感動。教會團隊表達希望能以信仰力量帶動區內活動熱潮，這份心意促使區長決定排出時間參與。他強調，這場活動充分展現了泰雅文化與信仰的融合，為部落注入溫暖且多元的生命力。

針對未來展望，蘇區長期待復興區內的各類信仰、宗廟或教會節慶活動，未來都能結合不同的元素。如同本次閱讀、信仰與觀光的跨域結合，除了能讓更多人認識復興區的多元面貌，也能推廣尊重不同信仰與愛好閱讀的風氣，持續引進人流，打造更有文化底蘊的觀光品牌。(圖：復興區公所提供)