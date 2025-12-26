復興區羅馬公路更精彩，打造友善及永續新遊憩廊帶。（觀旅局提供）

記者陳華興／桃園報導

「羅馬公路」連接「羅浮」與「馬武督」兩地的山區道路，蜿蜒山勢、起伏坡度與大片森林風景，使羅馬公路成為單車族、重機騎士最熱愛的挑戰路段之一。近年周邊的高遶步道第一、二期相繼完工，更吸引大量健行旅客慕名而來，成為集騎乘、健走與文化體驗於一身的熱門山林旅遊線。

桃園市觀光旅遊局局長陳靜芳二十六日表示，羅馬公路沿線以「友善及永續旅遊」為理念，共進行五大亮點工程全面升級完工，讓改造不只是工程施作，而是從遊客使用角度導入更貼心、更友善建設，更將建設融入羅馬公路在地的自然與文化故事，從永續工法、文化導入到生態營造，讓這條深受旅人喜愛的山路更好走、更好玩。

廣告 廣告

復興區羅馬公路更精彩，打造友善及永續新遊憩廊帶。（觀旅局提供）

本次的升級從羅馬公路入口開始，參考大安森林公園的蚊蟲防治工法，以永續工法打造，透水鋪面讓雨水能順利滲入大地，蚊蟲友善措施與低衝擊工程避免破壞原生地表，入口兩側的喬木與巨石也被完整保留，彷彿示意著「旅程從尊重自然開始」。

沿著道路蜿蜒而行，來到奎輝溪旁休憩區，這裡以蝶類生態為核心重新營造。黃槐、長穗木等蜜源植物再度被種回溪畔，使溪谷重新恢復四季皆可見蝶影飛舞的景象。巨石與溪水交錯的聲音成為天然的節奏，打造旅客可在四季感受到不一樣的生態風情。

往前再走一段，是奎輝壁畫路側休憩區。這裡是欣賞石門水庫美景的景觀平台，周邊有著以泰雅文化為主題的壁畫，讓每位旅客即便只是停下腳步欣賞水庫美景，也能瞥見祖靈、山林與族人的故事。搭配更易閱讀的解說內容，讓大家更可以在駐足時遙想在地故事的情境，是羅馬公路沿線上不可錯過的亮眼地標。

值得一提的是，這次工程並非只集中於單一節點，而是將整條羅馬公路沿線的指標系統全面更新。每一處更新地點皆導入泰雅語名稱、文化圖騰與清楚的路線導引，讓原鄉文化不再只是背景，而是成為旅途中的地圖語言。本府觀光旅遊局陳靜芳局長表示，希望讓旅客即便不知道泰雅語，也能在旅程中逐漸聽懂、看懂、感受到文化的存在。