復興區農民節大會登場！創新研發水蜜桃產品獲肯定

「115年度復興區各界慶祝農民節大會」今日於羅浮國小登場。圖：農業局提供

「115年度復興區各界慶祝農民節大會」今(5)日於羅浮國小登場，桃園市農業局副局長黃玉詩頒獎表彰優秀農民，高度肯定復興區農會在三首長帶領下體質穩健，更在綠色照顧與農產創新領域成為全國表率，展現復興區農業結合青年創意與在地文化的強大生命力。

復興區地理環境得天獨厚，孕育出水蜜桃、甜柿、柑橘、竹筍、香菇及茶葉等優質農產。圖：農業局提供

黃玉詩表示，復興區地理環境得天獨厚，孕育出水蜜桃、甜柿、柑橘、竹筍、香菇及茶葉等優質農產。市府為提升農產價值，除了力推強打「媽媽桃」與「拉拉山水蜜桃」全國品牌知名度，更積極投入蔬果包裝與竹筍加工補助。此外，市府輔導農會研發多元加工品，如水蜜桃乖乖、水蜜桃氣泡酒，以及去(114)年新推出的「無酒精水蜜桃氣泡飲」，成功打破產季限制，讓消費者整年都能品嚐得到來自復興原鄉的鮮美風味。

復興區農會不僅蟬聯兩屆農業部「全國十大綠色照顧優良農民團體典範」殊榮，農友表現也有目共睹，包括「景美山林茶園」勇奪114年桃園市優質紅茶評鑑特等獎；復興青農獲選地方創生永續計畫領航及創新組；青農葉佳欣更榮任2025年「農業青年大使」等，將復興區農業推向國際新南向市場。

農業局長表示，近3年市府持續挹注復興區經費，投入包括原夢館整修、更新推廣教育設備、購置行動直銷車等，全面強化農會服務量能，另由生產面協助農民，也近一步輔導公所及農會辦理復興好咖節及拉拉山春季高山烏龍茶比賽等，提升農特產品的附加價值，打造桃園農產「安心、優質」的品牌金字招牌，帶領農友穩定增加收入。

