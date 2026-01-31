復興商工學子新加坡見學 體驗城市與自然共生之美

二○二六復興商工新加坡國際見學。（圖：復興商工提供）

復興商工配合教育部推動國際教育政策，致力於培養學生的國際視野與美感素養，自一○八年起參與新北市教育局與英國文化協會的國際教育計畫，並獲得ISA國際學校獎認證。該校連續三屆被選為「新北國際技職青年大使」，二十六位學生獲得公費赴美交流，國際教育成果受到肯定。

該校教務處多年來累積了豐富的國際見學經驗，穩定舉辦前往英國西英格蘭大學、阿賓漢姆學校、日本東京AMPS國際動漫學院、大阪綜合設計專門學校、京都精華大學及新加坡等地的移地教學活動。透過系統化的國際參訪，全面提升學生的語言能力、專業知識與跨文化理解，獲得啟發性且具實踐價值的學習成果。

校長陳效宗指出，二○二六年度新加坡國際見學活動以繪畫藝術與設計為主題，由美術科及廣告設計科主任領隊，安排戶外寫生活動於Capita Spring空中花園，讓學生體驗城市與自然共生的美學，並學習寫生技巧。

行程還包括參訪新加坡藝術大學及紅點設計博物館等，深入了解藝術教育如何融入日常學習，並獲得學習證書。兩位主任表示，學生將展現國際禮儀與自信，獲得新加坡學院師長的讚賞。