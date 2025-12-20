復興商工2026新視界 激發新觀點

復興商工二○二六學生以創意回應社會議題，提出具永續與服務精神的設計。（圖：復興商工提供）

▲復興商工二○二六學生以創意回應社會議題，提出具永續與服務精神的設計。（圖：復興商工提供）

復興商工即將展開一連串的畢業展系列活動，首先登場的是該校校區的元旦展。二○二六年復興商工以「SDGs永續發展目標」、「後疫情時代社會關懷」與「開拓眼界、激發新觀點」為核心理念，思考未來生活需求與社會發展方向，學生以創意回應社會議題，提出具永續與服務精神的設計。

展出內容包含以傳達各年齡層福祉關懷的「產品設計」、「空間設計」；以永續的消費及生產模式概念設計的「品牌形象」、「圖文傳播」；以人文關懷、和平包容共存共榮的「數位動漫」、「創意插畫」、「當代工藝」、「遊戲動畫」作為創作內容，展現年輕世代多元創新與充滿希望的未來新視界。

校長陳效宗校長指出，復興商工已經連續十五年獲得全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽首獎，表現全國第一；一一四年全國學生美展得到一個特優，三個優等及十一個佳作，成績斐然，能有這樣的表現，就在於學校以培養創意思考及美感教育為教育核心，落實技職教學的每一環節，教會學生在面對不可知的全新視野時，能夠有更多元的設計想法，也能夠掌握更多的創意設計實作方法，一同勇敢面對已不可逃避的科技浪潮與新世界，並期許一同為台灣的設計強大的競爭力而努力。

今年以「新視界」為主題，蘊含「新世界」（New World）與「新視野」（New Vision）之意，象徵創新思維與未來開拓，代表以全新觀點理解世界與生活，這種視野的轉變源於經驗、學習與時代變遷的啟發，使人們跳脫框架，激發創意與新想法。

今年元旦展作品比起往年的確更具可看性，例如美三孝產品與工藝設計組有同學以「眼見不為憑」為主題，透過陶瓷材料與雕塑技術，模擬紙張、木材、金屬、布料等不同材質的質感，再現日常物件的外觀，營造出「眼見不為憑」的視覺錯覺效果，這件作品不僅是對陶瓷材質可能性的探索與延伸，更是挑戰我們對於「真實」的既定認知。

美三義數位動漫設計組則有一個組別以「熱浪島」為題目，以動畫展現人與植物的連結，透過姐弟在炎夏中尋找涼意的故事，對比人工冷氣與自然綠蔭的差異，強調植物在都市中的重要性，提醒人們反思過度依賴科技造成的環境破壞；廣三平品牌形象設計組同學則以「ㄧ鍵陌聲」為主題，透過紙張層次與光影變化，營造壓抑的氛圍，象徵科技世界中逐漸消失的溫度與情感。

在角色設計上，以螞蟻作為擬人象徵，利用螞蟻社會秩序化、機械化的特性，對應現代人看似緊密卻缺乏真正交流的生活，來喚起人們對情感連結的重新思考；室三忠空間設計組則有一個組別以「森沐林」為主題，將建築轉化為一個巨大的「活生態瓶」，透過垂直綠牆技術，實現人、植物、水、空氣之間的完美共生循環，讓建築不再只是居住空間，而是與自然一同呼吸、共生的容器。