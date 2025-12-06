復興崗校友慢壘賽 管理學院OB隊精采奪冠

記者王子昌／臺北報導

「114年復興崗校友慢速壘球邀請賽」昨日在臺北市美堤河濱公園壘球場熱鬧開打，由中華民國復興崗校友會理事長陳裕中主持，參賽隊伍透過友誼賽事展現校友情誼，傳承復興崗「冒、吃、負、忍」的政戰精神。最終由管理學院OB隊繼連續2屆屈居亞軍後，成功戰勝原尋求4連霸的體育OB隊，順利在本屆奪得冠軍榮耀。

11支隊伍同場較勁 熱血沸騰

活動開場首先由陳裕中帶領全體參賽校友唱校歌，緬懷在校歲月的共同記憶，隨後邀請復興崗校友會秘書長楊國茂代表陳裕中擔任開球嘉賓，與國防管理學院校友會理事長張永剛一同為賽事揭開序幕。參賽隊伍包含首次參賽的國防大學教職員隊、政戰青年隊及政治OB隊等11支由畢業校友組成的隊伍同場較勁，現場充滿熱血團結的賽事氛圍。

本次賽事將所有隊伍區分4組，同時在3個場地進行預賽及複賽，最終由體育OB隊、管理學院OB隊、政治OB隊、政戰專業隊等4支隊伍脫穎而出。在季軍戰中，由政治OB隊與政戰專業隊同場較勁，比賽結果以具備強力打線的政戰專業隊取得季軍佳績。

萬眾矚目的冠亞軍爭奪戰，則由連年纏鬥、爭取最高榮譽的體育OB隊與管理學院OB隊對決。連續2屆屈居亞軍的管理學院OB隊在一開始展現高昂鬥志，發揮積極攻勢，爭奪比數優勢，並在2局下半打線爆發，一舉拿下6分，奠定勝利基礎；緊接著全隊穩定守備節奏，成功壓制體育OB隊的反撲氣勢，最終以扎實攻守表現奪下本屆冠軍，在全場喝采聲中拿下勝利的桂冠。