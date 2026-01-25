復興消防分隊深入嘎色鬧部落 傳授4大急救技術強化民眾自救力
桃園市復興區面積幅員廣闊，部落間距離遙遠，低密度人口組成之下，消防能量無法及時抵達現場處理民眾緊急危害，為強化原鄉部落救護自救技能與推廣妥善使用救護資源，今(25)日桃園市消防局復興分隊於嘎色鬧部落光輝教會舉辦「救護基礎技術自救課程」，透過救護人員手把手教學，提昇部落民眾自救能力，也宣導民眾天冷注意通風，遠離CO中毒危害，讓部落民眾習得救護技能幫助家人進而有效施以緊急救護處置，一同守護部落安全。
復興區嘎色鬧部落位於前山與後山之間，距離前山復興消防分隊與後山巴陵分隊車程遙遠，且部落年長者眾多，復興分隊為改善救護車等待時間長而無法給予病患及時適當處置之情況，於今(25)日辦理推廣偏鄉部落救護基礎技術自救課程，希望在有限的消防資源下，能盡最大限度提升部落民眾急救能力，當意外或危急事故發生時，部落居民能先給予患者初步處置，在救護車到達前穩定患者生命徵象，此次自救課程包含4類危急狀況處置「止血與包紮」、「CPR+AED」、「急性心肌梗塞與中風」、「哈姆立克急救技術」，希望透過教授實用重要的急救操作技術，能讓部落居民學習到基本自救自助能力，自己也能為部落安全盡一份心力。
復興分隊長陳遠鑫表示，復興區是桃園面積最大區，58個泰雅部落遍佈於復興行政區，多數部落地處偏遠，消防資源難以及時抵達，此次深入部落施行「救護基礎技術自救課程」，將防災預防整備與自助精神貫徹到緊急急救的區塊，透過提升部落急救識能及技術，讓居民意識到自己也有能力守護部落人員，有效提升部落安全。
