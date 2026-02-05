復興空難倖存空姐再戰前鎮小港 黃敬雅登記民進黨議員初選

復興航空235號班機空難倖存者、前空姐黃敬雅4日登記參選，民進黨高雄市前鎮小港區議員初選，她曾在2022年九合一大選中，以基進黨身分參選同區議員，這次選在空難10周年登記參選，她表示這條撿回來的命早已不只屬於自己，而是要為這座城市再拚一次。

黃敬雅登記參選民進黨高雄市議員初選。（圖／黃敬雅臉書）

2月4日是民進黨高雄市議員黨內初選領表首日，黃敬雅表示，她選在這個刻在生命裡的日子走進市黨部登記。10年前的同一天，她在基隆河冰冷河水中掙扎求生，在破碎機身旁再次吸到空氣的那一刻，她明白這條撿回來的餘生注定有更大的意義，也不該只為自己而活。

黃敬雅發文指出，活下來不是偶然，而是為了承接更多人的期待，替那些來不及開口的希望而走。她形容命運的巧合，讓她在重生滿10年的同一天，踏進民進黨高雄市黨部領取市議員黨內初選登記表，這次領表是對高雄、對這塊土地再次立下的承諾。

黃敬雅擔任賴瑞隆服務團隊執行長。（圖／黃敬雅）

黃敬雅2022年曾代表基進黨參選同區議員，以7634票高票落選，回顧前次選舉，黃敬雅坦言結果不如預期，但她沒有時間消沉，而是選擇在挫敗後更貼近地方、重新出發。她說，這段時間沒有停下腳步，跑行程、聽民意、補不足，若照不到的地方還有陰影，那就乾脆自己成為那道光，把努力照進每個角落。

黃敬雅表示，10年足以讓傷痕化成鎧甲，3年也能讓一顆種子在土地裡累積力量。這一次，她帶著更成熟的視野與更堅定的意志再次披掛上陣，希望贏得前鎮小港鄉親的支持。她向選民喊話，自己仍是新人，但願意用行動證明責任與承擔，拜託大家給她一次機會，讓這條撿回來的人生繼續為高雄而戰。

