復興空難唯一倖存空姐參選！曾曝墜機前10秒「機艙詭異死寂」

前空姐黃敬雅投入高雄前鎮、小港選區選戰。（圖／翻攝自黃敬雅 Huang Ching-Ya 臉書）

復興航空GE235班機空難滿10年，當年空服員中唯一生還者、前空姐黃敬雅，今（5日）在這個對她而言格外沉重卻意義非凡的日子，正式宣布再度投入高雄前鎮、小港選區選戰，坦言這條撿回來的命，早已不只屬於自己，「要為這座城市再拚一次。」

據悉，復興航空GE235班機於2015年2月4日自松山機場起飛，原定飛往金門，卻在起飛後不久墜毀基隆河，造成43人死亡、17人受傷，震驚全台。黃敬雅為當時空服員中唯一倖存者，歷經生死一瞬，過去黃敬雅曾登上節目《新聞挖挖哇》，親口回憶那段令人頭皮發麻的經歷。

2015年2月4日，復興航空GE235班機飛後不久墜毀基隆河。（中時資料照）

黃敬雅在節目中透露，事發當天飛機起飛爬升時，注意到安全指示燈仍顯示紅色，不到5分鐘，機體便開始出現異常晃動，讓她心中浮現不安，就在腦袋還在思考發生什麼事時，機艙內卻突然陷入安靜。

黃敬雅形容，那大約持續5到10秒的時間，彷彿是「寂靜的ATR客機」，不是因為沒有人說話，而是飛機的螺旋槳已經完全停止轉動，機內沒有任何來自機長的廣播、警示或指示，隨後飛機便直接墜入基隆河。

她回憶，墜河前曾一度想解開安全帶起身查看狀況，但飛機晃動過於劇烈，只能作罷。真正失事的瞬間只有1、2秒，飛機在毫無動力的情況下速度極快，就墜入基隆河了。她只感受到身體彷彿要被撕裂般、整個人完全無法呼吸，腦中閃過念頭：「我現在是發生空難了嗎？」

黃敬雅指出，自己當時坐在機艙最後方，因為「後座力」的關係，撞擊瞬間整個人緊貼艙壁，幾乎沒有直接撞上其他物體，看似毫髮無傷。然而，墜機撞擊力度過大，由於仍繫著安全帶，她被倒吊在空中，安全帶甚至一度卡死無法解開，最後用盡力氣才硬扯開，跌落進河水中。

她描述，當時機門已因撞擊變形，機身斷成三截，昏暗殘破的機艙內只透進幾道微弱光線。為了確認狀況，她仍鼓起勇氣往前爬行，卻發現同事們已全數罹難，途中甚至觸碰到遺體碎塊，「短短路程，時間很漫長」

好不容易從破裂的機艙爬出，站在基隆河中央，看見四周林立的大樓，黃敬雅才真正意識到自己身處空難現場。身為空服員的職責與本能，讓她在驚魂未定之際，仍選擇折返機艙，協助仍在哭喊、受傷的乘客逃生，並一起等待救援。

