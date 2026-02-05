復興空難唯一倖存空姐 宣布領表初選

黃敬雅領表登記參選市議員。（圖／翻攝黃敬雅臉書）





2015年2月4日，復興航空ATR72客機失事墜入基隆河，釀成43人死亡、17人受傷。事故超過10年，當年在事故中生還的空服員黃敬雅昨（4）日前往黨部領取初選登記表，正式表態投入高雄市議員選舉。

黃敬雅在臉書發文回顧，2月4日對她而言是「刻在靈魂深處的日子」。她形容：「10年前在破碎機身旁重新呼吸到空氣的那一刻，深刻意識到這條撿回來的生命不再只屬於自己」，而是一份必須承載更多人期待與重量的責任。

黃敬雅提到，2022年曾參與選舉，儘管結果未如預期，但她並未因此停下腳步，而是選擇在挫折後持續投入公共事務。她指出，過去幾年在缺乏鎂光燈的情況下，仍持續參與街頭行動與公共議題，認為民主的守護不應只存在於選舉期間，而是日常的堅持與累積。

廣告 廣告

黃敬雅表示，她積極響應「女力護國」，站上街頭推動大罷免，強調「守護家園不能只靠選舉時的熱情，更需要日常的堅持」。

黃敬雅在文末表示，10年的時間，讓傷痛轉化為面對現實的力量；近幾年的歷練，也讓自己在視野與心態上更加成熟。她強調，此次再度參選，是在充分準備與反思後所做的決定，希望以更穩健的步伐投入地方政治，為高雄公共事務持續努力。

更多東森新聞報導

李四川將請辭選新北？蔣萬安：要過年了考慮我的心情

高嘉瑜登記選港湖遭扶龍王迴避？王世堅：沒避開好友

黃國昌喊2026「打下高雄」柯志恩：藍白一定要合

