復興空難唯一倖存空服員！黃敬雅宣布「加入市議員初選」

政治中心／黃依婷報導

2015年復興航空空難，黃敬雅成當年唯一倖存空服員。（圖／翻攝自黃敬雅 Huang Ching-Ya臉書）

2015年復興航空空難，造成43死15傷慘劇，當年唯一倖存的空服員黃敬雅傷勢嚴重，昨（4）日她在臉書透露，當年呼吸到空氣的那一刻就知道，這撿回來的餘生，不再只屬於自己，同時也宣布已經領取市議員初選的登記表，喊話「高雄，我準備好了」。

黃敬雅發文，2月4日這個日子刻在她的靈魂深處，基隆河冰冷的河水曾一度要將她吞噬，在破碎的機身邊界，顫抖著再次呼吸到空氣的那一刻，她就知道，這撿回來的餘生，不再只屬於自己，活下來是為了去溫柔承接更多人的重量，是為了替那些來不及說出的盼望，更用力地活著。

黃敬雅認為，命運的安排總是充滿深意，她走進黨部，領取了市議員初選的登記表，這是她對這塊土地、對高雄再次許下的誓約，回首2022年那場選舉，雖然結果未如人意，「但我沒有時間自怨自艾，因為台灣還需要我們」。

黃敬雅提到，十年足以讓傷口結成堅硬的鎧甲；三年足以讓一顆種子在泥土裡蓄滿力量，這一次她帶著更堅定的意志、更歷練的視野，再次披上戰袍，「高雄，我準備好了，請讓我為您全力以赴」，也希望大家給新人一個機會，懇求收到民調電話可以喊出她的名字。

