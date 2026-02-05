復興空難滿10年了…墜入基隆河倖存者「這天領表參選」：讓我為高雄全力以赴

復興航空空難倖存空服員黃敬雅宣告參選市議員。圖／翻攝自FB／黃敬雅 Huang Ching-Ya

震驚全台的復興航空空難事件至今已過去10年，這起空難共造成43人死亡、15人生還，而機組人員中唯一的倖存者、前空服員黃敬雅也在這天感慨直呼：「2月4日，這個日子刻在我的靈魂深處，整整10年了，10年前的今天，基隆河冰冷的河水，曾一度要將我吞噬」。成功逃脫破碎的機身、再次呼吸到空氣的那一刻，黃敬雅直言他當下就知道撿回來的餘生，不再只屬於自己，因此決定在10年後的今天宣布參選。

黃敬雅直言，他相信自己活下來，是為了溫柔承接更多人的重量，並替那些來不及說出的盼望更用力地活著，因此在重生滿10年的這天領取了市議員初選的登記表：「這是我對這塊土地、對高雄再次許下的誓約」。回顧2022年地方選舉，黃敬雅認為，當年結果雖然未如人意，但也沒有時間自怨自艾，而是在跌倒後再站起來、把腰彎得更低，選擇重新出發。

黃敬雅憶起與其他夥伴南征北討的日子，包括參與「搶救王義川」、「機車貪食蛇」的活動、站上街頭推動罷免等：「10年，足以讓傷口結成堅硬的鎧甲；3年，足以讓一顆種子在泥土裡蓄滿力量」。如今的黃敬雅決定帶著更堅定的意志與更成熟的視野，再次披上戰袍：「高雄，我準備好了，請讓我為您全力以赴。」

復興航空空難發生於2015年2月4日，執行該航班的ATR 72-212A客機，當天上午自台北松山機場起飛，原定飛往金門，怎料班機起飛後不久右引擎就發生順槳故障，導致失去動力的飛機在低空失速，最終墜入基隆河，機身撞擊環東大道橋體後斷裂的畫面在新聞媒體上曝光後更是震撼社會。

事故造成機上58人中43人罹難、15人生還，是台灣近年來最嚴重的民航空難之一。國家運輸安全調查委員會（前身為飛航安全調查委員會）事後調查指出，事故主因為單側引擎失效後，機長廖建宗誤將正常運作的左引擎關閉，導致飛機喪失動力並失速墜毀，顯示飛行操作與訓練流程存在重大缺失。

空難發生後，復興航空對每位遇難的台灣與中國乘客劃一賠償1490萬元，並與大部份家屬和解，但接連兩次空難事件，仍引發社會大眾對復興航空安全、飛行員訓練制度及監管機制的質疑。復興航空最終於2016年宣布解散停航，結束在台經營。



