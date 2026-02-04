復興空難10年倖存者再出發 前空姐黃敬雅領表挑戰市議員

復興空難屆滿10年之際，空難倖存者、前空姐黃敬雅選在這個對她而言別具意義的日子，走進民進黨高雄市黨部，領取市議員黨內初選登記表，正式宣告再度投入前鎮小港選區選戰。她表示，這條撿回來的生命早已不只屬於自己，而是要為這座城市再拚一次。

2月4日不僅是民進黨高雄市議員黨內初選領表首日，同時也是復興空難滿10年。黃敬雅4日在臉書上回顧，10年前的同一天，她在基隆河冰冷的河水中掙扎，在破碎機身旁重新吸到空氣的那一刻，就深刻體會到，這段餘生注定承載更大的意義，不該只為自己而活。

黃敬雅在社群平台發文指出，活下來並非偶然，而是為了承接更多人的期待，替那些來不及說出口的希望繼續前行。命運的巧合，讓她在重生滿10年的同一天，踏進市黨部登記參選，展開人生新的篇章。

回顧2022年地方選舉未能如願，黃敬雅坦言結果令人遺憾，但她選擇不消沉，而是在挫敗後把腰彎得更低，重新貼近地方。這段時間，她持續跑行程、聽民意、補不足，若還有照不到的角落與陰影，就努力讓自己成為那道光，把心力投入每一個角落。

黃敬雅形容，10年的時間足以讓傷痕化為鎧甲，3年的耕耘也能讓一顆種子在土地裡累積力量。此次再戰地方選舉，她帶著更成熟的視野與更堅定的意志重返選場，盼能再次爭取前鎮小港鄉親的支持。

她也向選民喊話，自己仍是新人，但願意用行動證明責任與承擔，懇請大家給她一次機會，讓這條撿回來的人生，持續為高雄而努力。

