復興空難10年！ 倖存空姐黃敬雅「宣布加入市議員初選」：請讓我為您全力以赴

復興航空GE 235班機2015年2月4日由於機械故障、駕駛員操作錯誤，因而墜毀於基隆河中，該起事件也釀43人罹難，但有15人奇蹟生還。在上述空難中倖存的前空服員黃敬雅昨（4）日宣布，「領取了市議員初選的登記表」。

2/4刻在靈魂深處整整10年.......

「2月4日，這個日子刻在我的靈魂深處，整整10年了」，黃敬雅說，10年前的2月4日，基隆河冰冷的河水，曾一度要將她吞噬。在破碎的機身邊界，「我顫抖著再次呼吸到空氣的那一刻，我就知道，這撿回來的餘生，不再只屬於我自己」。

黃敬雅說，活下來，是為了去溫柔承接更多人的重量，是為了替那些來不及說出的盼望，更用力地活著。「命運的安排總是充滿深意。就在這重生滿10年的日子，我走進黨部，領取了市議員初選的登記表，這是我對這塊土地、對高雄再次許下的誓約」。

2022年的「未如人意」

黃敬雅表示，回首2022年那場選舉，雖然結果未如人意，但自己沒有時間自怨自艾，「因為台灣還需要我們」。她說，那次跌倒後，選擇把腰彎得更低，這些日子以來，沒有停下腳步。既然光還沒照到角落，「那我們就自己成為光」。

黃敬雅說，在最艱困的時刻，她與陳柏惟並肩作戰，自費架起直播台，不問派系、只問大局，從沈伯洋、王義川再到吳沛憶、黃捷等，大家搭建舞台讓優秀的戰友發光，只為了守住台灣民主的防線。

搶救王義川、機車貪食蛇都是對這塊土地的愛

黃敬雅表示，那段日子，大家南征北討，「搶救王義川」的瘋狂、「機車貪食蛇」在高雄街頭的熱血，每一哩路、每一場直播，所有的花費與汗水，都是我對這塊土地最毫無保留的愛。

黃敬雅表示，在沒有鎂光燈的時候，自己也依然在。面對國會的亂象，她響應「女力護國」，站上街頭、推動罷免，因為她知道，守護家園不能只靠選舉時的激情，更需要日常的堅定。

黃敬雅提到，10年，足以讓傷口結成堅硬的鎧甲；3年，足以讓一顆種子在泥土裡蓄滿力量，「我是黃敬雅，這一次，我帶著更堅定的意志、更歷練的視野，再次披上戰袍。高雄，我準備好了，請讓我為您全力以赴」。

