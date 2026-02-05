復興空難10年 倖存者黃敬雅領表參戰綠議員「為高雄重生」





昨天（4日）是復興空難10週年，也是民進黨高雄市議員黨內初選領表第1天。空難倖存者、前空姐黃敬雅選在這天登記參選前鎮小港市議員，她表示，這條撿回來的命已經不再屬於自己，她要為高雄再全力以赴一次。

《上報》去年4月曾獨家報導，黃敬雅在2022年前以台灣基進黨籍投入議員選舉，害民進黨議員少1席，被當成「Trouble Maker」，如今卻又要以綠營身份回鍋，加上該區席次可能因人口銳減少1席，引爆地方系統不滿。

廣告 廣告

黃敬雅昨天晚間在臉書發文，憶及10年前的復興空難，「10年前的今天，基隆河冰冷的河水，曾一度要將我吞噬。在破碎的機身邊界，我顫抖著再次呼吸到空氣的那一刻，我就知道，這撿回來的餘生，不再只屬於我自己」。

她感性表示，活下來是為了溫柔承接更多人的重量，替那些來不及說出的盼望，更用力地活著。她選在重生滿10年的日子，走進黨部領取市議員初選登記表，這是她對高雄這塊土地再次許下的誓約。

「回首2022年那場選舉，雖然結果未如人意，但我沒有時間自怨自艾，因為台灣還需要我們」，黃敬雅說，當初在最艱困時刻，自己與前立委陳柏惟並肩作戰、自費架直播台，不問派系、只問大局，自己也與立委沈伯洋、王義川、吳沛憶、黃捷等人一同打仗，「只為了守住台灣民主的防線。」

黃敬雅強調，面對國會亂象時，自己響應「女力護國」，站上街頭、推動罷免，她認為守護家園不能只靠選舉時的激情，更需要日常的堅定。最後，她也重申自己已經準備好重披戰袍，為高雄全力以赴。

更多上報報導

高雄博田醫院爆無照廠商代刀 衛生局開鍘重罰100萬

前空姐槓上柯志恩 控她將公務車當Uber「司機操到快送醫」

【獨家】曾讓民進黨高雄議員少1席 前空姐黃敬雅「棄基投綠」再戰掀地方不滿