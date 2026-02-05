復興空難60人死傷！倖存空姐參選 曾曝墜機10秒前「超毛詭異現象」

政治中心／綜合報導

復興航空GE235 2015年2月4日上午近11時，從台北松山機場起飛，預定飛往金門，不料班機起飛不久竟墜毀基隆河，造成43人死亡、17人受傷。當年空服員中唯一生還者黃敬雅今（5日）宣布再次代表民進黨參選高雄前鎮、小港議員。她曾上節目回憶道，飛機墜河前10秒機上出現「超詭異現象」，令她至今想到仍頭皮發麻。

前復興空服員黃敬雅先前上《新聞挖挖哇》節目透露，事發當時她坐在最後面，所以空難發當下因為「後座用力」，讓她整個人貼壁，完全沒有撞到任東西，才看起來毫髮無傷。

針對空難前是否有感受到飛機異常，她透露飛機當時爬升時，安全指示燈還是紅色的，不到5分鐘機體就突然異常晃動，當她覺得怪怪的，還在思考發生什麼事情時，機艙內「突然很安靜」，但不是因為沒人講話，而是飛機的螺旋槳已停止轉動，變成「寂靜的ATR客機」約持續10秒，且機長完全沒有任何廣播，飛機就直接墜入基隆河，現在回想起來還是令她頭皮發麻。

黃敬雅並指出，在飛機墜毀之前，她曾經想解開安全帶起來看一下，但因為飛機晃動得實在太大力作罷。她透露飛機墜毀瞬間只有1、2秒，整個人完全無法呼吸，後來飛機「插入」基隆河，她才意識到「我現在是發生空難了嗎？」

她也因為綁安全帶的關係被倒吊在空中，由於撞擊力道太大，一開始安全帶還被卡死，直到硬扯開安全帶才摔進水裡，但門已經扭曲打不開，飛機也已斷成三截，只透出些許光線。她想說要先確認狀況，因此鼓起勇氣往前爬「還摸到屍塊」，發現其她同事都往生了，好不容易爬出機艙破口，站在基隆河中央得知自己處境後，才立刻返回去幫忙其他哭喊的乘客逃生。

