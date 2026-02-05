復興航空倖存空姐參選！關鍵黑盒子真相再被挖 小黃司機慘況曝光掀討論

復興航空GE235班機空難今已11週年，釀43死15傷，至今仍震驚全台。（翻攝自維基百科）

復興航空GE235班機空難今已11週年，釀43死15傷，震驚全台，唯一倖存的空服員黃敬雅傷勢嚴重，走出傷痛的她，4日宣布參戰2026年高雄市議員選舉，消息曝光，讓該起空難再度掀起高度關注，就有網友挖出當年黑盒子的真相，意外在社全Threads有高度討論，也有不少網友感嘆「小黃司機最慘」。

一名網友在Threads社群上PO出當年空難照片，表示復興航空空難2015/02/04已經11年了，「這張照片放在2026年，9成會覺得是AI」，貼文一曝光，隨即掀起大票網友關注與討論，不少網友紛紛表示，「當時風向是機長真英雄，避開人多地方落在河上，事後調查報告才發現他說了一句啊～關錯了」「記得當初很多人説機長是英雄，要求送忠烈祠，結果問題都是機長搞的」，也有人感嘆，「出任務幫忙去找兩天，寒風刺骨只希望他們能回家，唉 最後一位被找到時，我記得他還在椅子上，沈在水底」「我只記得當時道路上那台計程車司機承受莫大壓力，也沒拿到應有的賠償，不知道他現在還好嗎」，也有網友坦言「現在才知道真相欸」。

事實上，震驚全台宛如AI照的2015年2月4日復興航空空難，墜河前擦撞小黃，事發當下原以為是飛機故障，機長奮力拉抬機身避免飛機撞向市區，免於更大災難，怎料，經解密黑盒子，真相大逆轉，確認是機師不當操作釀禍。據《國家地理頻道》曾在《空中浩劫》分析指出，事發當時駕駛飛機的機長廖建宗，在第一時間察覺二號引擎警告音響起時，竟喊出「解除自動駕駛」指令，而副機師曾要求正駕駛按程序執行「確證」，機長卻未理會，跳過檢查動作，自行決定關閉一號引擎，直到墜機前數秒，機長才驚覺大事不妙，驚喊「我關錯引擎了」，然而為時已晚，當時黑盒子揭密的真相，也讓鑑識人員當場聽了全都倒抽一口氣，不敢相信機長會做出如此離譜的判斷。

至於被稱為最幸運的周姓司機，據《CTWANT》2023年報導，司機本身有糖尿病、高血壓，再加上空難後又因身心靈創傷，最後罹患了慢性腎衰竭、終身得洗腎，家庭關係更是妻離子散，最慘的是相關賠償周男更是一毛錢都沒拿到。至於被飛機撞到的計程車，目前則在宜蘭的計程車博物館。

據周男同事透露，那輛被飛機撞的計程車雖在車行名下，但貸款全由周男繳，然而復興航空賠償給車行，而之後車商賠了一輛新車，但因原本車輛是車行所有，最後新車也被對方拿走，公司還要他自己找航空公司求償，最後周男除了要自己付訴訟費，還要繳車貸，而周男曾向復興航空及董事長林明昇索賠400萬，法官則認為飛機擦撞計程車沒有因果關係，且當時復興航空已聲請破產，最終判周男敗訴，種種打擊下，讓當年的周男相當崩潰。

