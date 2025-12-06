復興「紅花綠橘購樂趣」登場 農遊體驗帶來冬日節慶亮點

復興區台七桃花源休閒農業區與枕頭山商圈共同推出「2025復興道之驛—紅花綠橘購樂趣」。圖：農業局提供

農業局長陳冠義。圖：農業局提供

桃園市復興區台七桃花源休閒農業區與枕頭山商圈共同推出「2025復興道之驛—紅花綠橘購樂趣」，12月6、7日在枕頭山商圈主會場熱鬧登場，活動結合秋冬盛產農產、食農教育與深度農遊，為民眾帶來兩天精彩的冬日節慶體驗。

農業局長陳冠義表示，復興區是桃園重要農業產區，除了水蜜桃聞名全台之外，台七桃花源休閒農業區內也盛產綠竹、桂竹，也孕育汁多味美、具市場競爭力的砂糖橘。每年秋冬，綠色砂糖橘與鮮豔聖誕紅交織成獨特「紅花綠橘」意象。今年活動特別結合聖誕紅與砂糖橘盛產期，休區與商圈攜手推動農遊與消費雙主軸行銷；休區規劃特色農遊體驗，商圈則推出購物優惠與人潮導入活動，使地方產業在秋冬旺季展現雙引擎效益。

廣告 廣告

活動現場合影。圖：農業局提供

兩日活動內容豐富多元，12月6日推出「神之手大摸彩」，於商圈累積消費滿888元即可參加，獎項包含6吋盆聖誕紅、當季砂糖橘及拉拉山水蜜桃乖乖等限定好禮。12月7日則有食農教育體驗，開放限量名額現場報名，參加者即可獲得6吋盆聖誕紅一盆。

活動現場合影。圖：農業局提供

農遊體驗部分以「台七小巴帶你遊」為概念，兩天規劃4條遊程，由專車帶領民眾走訪八處復興在地農場、枕頭山商圈農產購物天地及角板山戰備隧道。沿途安排手作、體驗與採購活動，讓民眾在冬日旅程中收穫滿滿色彩與回憶。更多活動資訊請至台七桃花源休閒農業區 及枕頭山魅力商圈臉書粉絲專頁查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中藥本草文化節首次移師桃園 多元體驗推廣安全優質藥材

假鄰居噓寒問暖博信任 婦人被騙下載惡意APP慘失21萬元