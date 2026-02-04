即時中心／林耿郁報導

2015年2月4日，復興航空GE 235班機，因機械故障、駕駛員操作錯誤，最終墜毀在基隆河中，造成機上43人不幸罹難、僅15人幸運生還；時間過去11年，在該次空難中倖存的前空服員黃敬雅，宣布再次代表民進黨參選高雄前鎮、小港議員。

劫後餘生！在2015年復航基隆河空難中倖存的黃敬雅，昨（4）晚在臉書表示災難日「刻在我的靈魂深處，整整十年了。」

自己能夠從基隆河的災難中倖存，「我就知道，這撿回來的餘生，不再只屬於我自己。」因此黃敬雅走進綠營黨部，領取市議員初選登記表。

廣告 廣告





「因為台灣還需要我們」，黃敬雅強調，為了守住台灣民主的防線。過去我們南征北討，「搶救王義川」的瘋狂、「機車貪食蛇」在高雄街頭的熱血，每一哩路、每一場直播，所有的花費與汗水，「都是我對這塊土地最毫無保留的愛」。

「高雄，我準備好了，請讓我為您全力以赴。」黃敬雅喊話支持者，如果有親朋好友住在前鎮、小港，請幫忙打電話、傳訊息推薦，接到市議員初選民調電話，「請堅定回答，唯一支持黃敬雅」！





原文出處：快新聞／復航基隆河空難11週年！倖存空姐黃敬雅 再投入綠高雄市議員選戰

更多民視新聞報導

柯志恩領先賴瑞隆？最新民調曝光 前空姐揭真相：同溫層取暖大會

指日為夕、顛倒晨昏？藍白側翼造謠攻擊賴瑞隆 6小雞實地還原狠打臉

高雄初選關鍵時刻！康裕成、李柏毅領軍 8議員等人表態挺「他」

