復辦「國共論壇」為了避險？ 林俊憲嗆：把中國對台武嚇納入議程

傳出復辦國共論壇是為了避險？民進黨立委林俊憲開嗆，把中國對台武嚇納入議程。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 國共論壇驚傳於1月底復辦，外界視為是為國民黨主席鄭麗文訪問中國、並與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」試水溫。對此，民進黨立委林俊憲今（9）日表示，若國民黨主張赴中交流是為了降低兩岸衝突風險，那麼議程中就不應迴避中國對台灣的軍事演習與武力恐嚇，反而應正面納入討論，並勇敢向中國表達「不要恐嚇台灣、不要老是用武力威脅台灣」。

林俊憲指出，台灣一向追求和平、民主與自由，兩岸關係近年之所以緊張，若真是由台灣或民進黨造成，國際壓力理應集中在台灣身上；但實際情況卻恰恰相反，當前國際社會普遍支持台灣，反而是中國領導人習近平的霸權思維，導致整個亞太地區的緊張升高。

廣告 廣告

他進一步提到，若只有台灣提高國防預算，或許可被解讀為兩岸關係緊張所致，但事實上，包括日本、韓國、菲律賓、越南、馬來西亞，甚至印度在內，區域各國近年都相繼提高國防預算；而各國軍事演習的假想敵，普遍都指向中國，顯示問題並非單一國家，而是區域安全結構性的變化。

林俊憲強調，作為亞洲的大國，中國本應承擔維護區域安全與穩定的責任，但現況卻是反而成為區域緊張的重要來源。林俊憲表示，若國共論壇真要復辦，國民黨若希望獲得台灣社會的支持，就應將中國對台灣的武力威脅正式納入議程，並要求中國放棄文攻武嚇與霸權思維。

林俊憲最後直言，不要再欺負台灣，這才是任何宣稱為和平而來的兩岸對話，應該具備的最基本立場。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不審總預算！藍白欲「點餐式放行」 綠黨團嗆：人民不是乞丐

代孕入法 他批陳菁徽：生殖醫學中心負責人又「剛好」是提案委員？根本壯世代翻版！