循環永續 愛不止息 新北耶誕環保挖寶趣二手物義賣達154萬元

劉和然副市長頒發感謝狀予國際扶輪社3490地區扶輪公益網感謝他們持續支持耶誕挖寶趣跳蚤市場義賣活動（新北市環保局提供）

新北市環保局今（20）日於新北市市民廣場舉辦「2025新北耶誕環保挖寶趣－舊FUN新玩‧拾憶好物同樂會」，今年活動已邁入第11年，吸引超過21萬人次參與，現場設置48個義賣攤位，新北副市長劉和然特別出席本次活動，感謝所有捐出好物及現場義賣攤位的夥伴，並感謝企業共同響應，今日活動義賣所得金額更突破154萬元，將全數納入「新北市好日子愛心大平台」，幫助有需要幫助的人，讓環保永續、愛不止息。

劉和然副市長頒發感謝狀予群洋國際地產集團感謝他們持續支持耶誕挖寶趣跳蚤市場義賣活動（新北市環保局提供）

劉和然表示，今年活動打造「舊FUN新玩‧拾憶好物同樂會」，意寓著每一個承載著獨特回憶與故事的二手好物，透過義賣找到新主人，展開循環再利用的旅程。活動募集上萬件二手好物，預估減少20公噸垃圾量，也相當於減少1萬5,585公斤的CO2排放量，實踐資源永續與環保理念。

環保局表示，本次活動共設48個義賣攤位，除了各區清潔隊外，參與義賣設攤還有國際扶輪社3490地區扶輪公益網、國都豐田汽車、群洋國際地產集團、知名YouTuber喪屍老爸及鷹式。此外，包括研揚文教基金會、研揚科技、立象科技、鴻華先進、華淨醫材、華藝娛樂及鴻海精密工業等企業共同響應捐贈二手好物，現場義賣物品種類多樣且攤位前人潮不斷，多數商品迅速售罄，義賣金額更突破154萬元。

新北耶誕環保挖寶趣義賣活動人潮滿滿（新北市環保局提供）

環保局指出，現場除義賣活動外，也安排一連串豐富的舞台表演，以黎明技術學院的熱情街舞揭開序幕，接著天馬戲劇創作團的單人魔術秀、小丑互動同樂會、momo親子台的活力唱跳表演，以及天創娛樂工作室的光點馬戲團、立方體倒立平衡肢體特技雙人組、特技扯鈴精采演出，最後由天馬戲創作劇團帶來蟲蟲探險家兒童劇，讓民眾從下午到晚間都沉浸在歡樂耶誕馬戲團氛圍中，歡樂滿滿。

民眾挑選愛心二手好物（新北市環保局提供）

「耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場是一個提供再生資源共享的愛心公益平臺，將來自民眾回收的二手物品，稍加修繕與整理就能持續循環再利用，獲得市民朋友熱烈支持，展現市民對環保公益的高度重視，也期待透過活動持續凝聚市民愛善的力量，以行動支持二手好物，共同攜手打造「愛心循環、環保永續」的幸福城市。