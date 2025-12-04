循環經濟示範場域 鳳山靜思堂低碳城堡

鳳山聯絡處和台灣設計研究院合作，規劃出循環經濟示範場域，從空間設計、木作到展場內容，都融入資源循環、永續理念，以2間教室打造出介於衛武營與未來的大型流行商場之間，融合藝術、環保與文化的友善場地。

「你這麼厲害喔，這麼年輕。」

木工師傅不只年輕，更是廢木救星，專做木料再生，慈濟志工來幫忙磨木板，師傅傾囊相授。

「磨過一次之後，最後一次，我會照著它的紋路磨。」

慈濟志工 莊啟忠：「(師傅)可能以為志工手腳會較慢，慢慢地來，沒想到一下子，就把他準備的材料都做完，所以他說下次應該，備料要備多一點。」

回收木材變櫥櫃，連搬運過程也有志工承擔，成就鳳山聯絡處與台灣設計研究院合作的循環經濟示範場域，這裡從空間設計、木作到展場內容，融入循環永續理念，參與審查的專家也充滿期待。

WDO世界設計組織顧問 張光民：「是在藝術跟商業之間，然後我們扮演的角色，就很關鍵，它是提供一個，人文的生活的，一個永續的環境，讓大家願意走到這環境來。」

成功大學建築系教授 劉舜仁：「像這次的設計，是很令人期待的，它從材料的來源，一直到循環設計，都可以變成一個，非常棒的體驗教育的場所。」

這空間將成為鳳山工坊與丹寧織研所，展示電器與丹寧布的回收再生過程。

慈濟基金會青年發展室組員 許雅玲：「整個循環設計要，跟社區共融的原因，就是讓他們透過自然而然，又很亮麗的方式，讓人家知道，環保是一個，可以是很流行的一個趨勢。」

透過這空間，讓新潮的環保，成為永續行動的推進力！

