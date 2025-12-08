循環設計資源永續 綠色消費領風潮

2025環境部和台灣設計研究院合辦的循環設計導入產品與場域成果發表會，今年共有17家公司單位投入參與，慈濟在高雄鳳山靜思堂設置的鳳山工坊-丹寧織研所，從場域到織品設計，全都融入了環保再生，透過這次發表會，期待從綠色設計到綠色消費，逐步朝建構地球永續邁進。

一把傘，看似簡單，拆解或組裝，只要5分鐘，細部壞了，可更換，每個零件，也都可回收，而這條水洗尿布墊，也有學問。

高吸收力，只需更換襯裡的棉布，就可再使用，而更值得一提的是，在慈濟高雄鳳山靜思堂設置的鳳山工坊-丹寧織研所，從織布成品到場域打造，全都融入了環保再生。

設計師 李政宜：「展場所有板材都是從師兄師姊，他們開設的一些公司，剩下來 切割下來的餘料，這些餘料透過尺寸裁切，去符合鳳山場域，幾乎完全是用到90到95%。」

廢材改造成時尚感十足的二手衣物殿堂，陳設的衣物，由回收來的丹寧布，從巧手設計到剪裁，賦予新生命。

「來來來 你要吃什麼。」

慈濟志工 陳奕丞：「會透過環保站的回收，然後再經過清洗，然後挑選 把它分類好之後，來做解構 拆解到每一個部分之後，再把它重新創造。」

慈濟志工 蔡雅淳：「年輕人的歲末祝福禮，就是想要做結緣品，但是要符合環保的概念，所以我們最早就是用牛仔褲，來做手機編織繩，我們之前有一個丹寧巧藝坊。」

公私協力拚永續，2025年，環境部和台灣設計研究院合辦循環設計導入產品的成果發表會，共有17家公司單位投入參與，從綠色產品設計，建構綠色生活消費。

環境部資源循環署長 賴瑩瑩：「台設幫我們找到很多合作夥伴，把我們設計元素，可以放到產品裡面，同時 我們有很多產業界，不管說我們製造業 服務業，或者說像慈濟，的各種場域都一起來參與。」

台灣設計研究院院長 張基義：「讓全台灣知道在哪裡可以購買，哪邊是有循環產品跟場域。」

綠色產品研發，透過線上展示，線下實體展示櫃的銷售，虛實整合，讓舊物延續使用，成果發表會朝地球永續目標邁進。

