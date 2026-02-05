循著香味入座！德國遊客誤入喪禮「坐下等菜單」 家屬笑：覺得很有趣

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

泰國近日發生外國遊客「誤入喪禮」的烏龍！2名德國背包客在當地旅遊時，意外循著食物香味，走到一處擺滿桌椅、人聲鼎沸的場地，還找位子坐下來，等待服務生送上菜單，事後才發現竟誤闖了喪禮，但逝者家屬卻並不氣惱，反而招待他們吃了一餐。

2名德國背包客在泰國旅遊時，意外將喪禮現場當成美食廣場。（圖／翻攝臉書Charantorn Chaloemkiad）

這起令人哭笑不得的事件發生在上月31日泰國洛坤府（Nakhon Si Thammarat ），居民查倫通（Charantorn Chaloemkiad）正在招呼前來弔唁的親友時，突然看見2名外國遊客走進靈堂，接著若無其事在桌邊坐下：「我走過去跟他們說話，他們則詢問這裡是不是美食廣場？」原來，這2名德國遊客循著香味，從附近的夜市一路逛過來，誤以為找到網路推薦的在地小吃攤。

2名德國遊客得知真相後非常羞愧，頻頻向喪家致歉，不過，查倫通完全沒放心上，他受訪時表示：「我覺得這件事非常有趣」更溫馨的是，逝者的姊姊不但不覺得被冒犯，反而邀請2人留下來用餐，端出冰牛奶和炸油條招待，背包客們享用完之後，再三感謝喪家才離開。

巧合的是，2天後又有一群荷蘭遊客誤闖同一場喪禮，還詢問「餐廳有沒有供應雞尾酒」，而喪家再次熱情邀約他們用餐。查倫通笑說：「他們對這份善意感到驚訝，直說泰國人是世界上最親切的民族。」

