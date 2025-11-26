微上映走流程！《阿凡達》名導卡麥隆轟Netflix沒資格爭奧斯卡

名導詹姆斯卡麥隆開轟Netflix作品沒資格角逐奧斯卡。（圖／翻攝自詹姆斯卡麥隆Instagram）





隨著串流媒體（OTT）的快速興起，全球觀眾收視習慣也隨之改變，不僅壓縮到院線電影票房，在獎項競爭上同樣有所影響；《阿凡達》名導詹姆斯卡麥隆日前接受《The Town》主持人馬修別洛尼訪問時，痛批Netflix沒有資格角逐奧斯卡獎。

對於派拉蒙與Netflix競購華納兄弟，詹姆斯卡麥隆表態力挺派拉蒙，提到Netflix執行長Ted Sarandos曾說過：「院線電影已死！」諷刺他如果成功收購華納，卻承諾維持院線發行就是欺騙行為，不滿Netflix為符合奧斯卡參賽資格，採取「微上映」的極短期方式走流程。

卡麥隆認為，電影就應該是為戲院而拍，無論是《鐵達尼號》、《阿凡達》系列、《魔鬼終結者2》、《異形2》等經典大片，都是以在電影院大銀幕上觀影而打造的：「我認為它（奧斯卡）已經被挾持了，而這非常可怕。」如果奧斯卡不代表院線電影就毫無意義。

卡麥隆提出具體解決方案為，Netflix如果想要角逐奧斯卡獎項的話，就要讓電影在2000家戲院上映一個月：「只有這樣，他們才應該被允許參賽。」吉勒摩戴托羅入圍威尼斯競賽片的《科學怪人》、驚悚片《炸藥屋》，都被外界認為應該更廣泛的在院線上映。



