微信上的中國／他是誰？

微信萬花筒 神州蒼生的日常、思考與生活

今年，是中國政府指定的藏傳佛教格魯派（黃教）活佛第11世班禪喇嘛堅贊諾佈坐床典禮30週年；而1995年由達蘭薩拉的達賴喇嘛和西藏流亡政府指定的第11世班禪喇嘛根敦-確吉尼瑪則迄今下落不明。這也造成了兩個班禪喇嘛的局面。眾多藏學家和記者認為，中國境內藏人對北京任命的11世班禪喇嘛認同不高。

中國政府為了提高自身任命的班禪喇嘛權威，今年製作了紀錄片，回顧當年尋找第10世班禪轉世靈童的過程以及公佈北京任命的班禪如何學習成長，也讓他在近期到藏區巡迴講法和賜福摸頂。

不過，從微信上看到的有趣現象是，部分漢人似乎並不清楚藏區班禪喇嘛當年轉世靈童事件的來龍去脈，在微信中的留言多是吉祥祝福，也有漢人調侃現在喇嘛和尚出門都是使用豪車，又是一個釋永信。這與中土佛教近年世俗化和商業化而造成形象跌落有關。

但也有漢族網友知道當年中國官方尋找靈童的過程與爭議，調侃禁止非法轉世、抽籤也是內定、挑了桶裡最冒尖的。

而中國境內藏人在微信上的藏語留言，情緒非常複雜，他們用曲折而迂迴的方式表達自己信仰的堅貞和無奈。最多的留言是（漢語翻譯）：他是誰？有藏人留言表示，將自己的手放在他人頭頂上是犯罪。有藏人留言稱：傻瓜在該相信的地方卻不相信。看到有藏人參加法會，也有藏人感慨：不怕像狗一樣的敵人，而怕像豬一樣的人。很多藏人留言表示自己不認識這位在藏區巡迴的班禪喇嘛。

班禪喇嘛是藏傳佛教格魯派第2大活佛，地位僅次於達賴喇嘛，駐錫地為日喀則的扎什倫佈寺。第10世班禪喇嘛曾經上書毛澤東，批評中共在藏區的改革和「平叛」過火，傷害藏人信仰與文化，遭監禁達20年之久，後於1989年圓寂。其後，北京和達蘭薩拉的西藏流亡政府為尋找第10世班禪轉世靈童爆發對立。北京拒絕認可達賴喇嘛方面公佈的轉世靈童根敦-確吉尼瑪，而以金瓶掣簽選定了堅贊諾佈，這一過程被一些親歷者指責為造假和作弊。

1995年冬開始，達賴喇嘛宣佈的轉世靈童及其家人從那時起消失至今。當時擔任中國官方靈童尋訪小組副組長的扎什倫佈寺堪布（類似住持）恰扎活佛因向達賴喇嘛通風報信，被監禁6年，迄今生死不明。時任靈童尋訪小組秘書長、塔爾寺堪布阿嘉活佛最終流亡海外。