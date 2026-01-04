微信上的中國／委內瑞拉變天 中共政權譴責 中國人民祝賀

留言精粹 在中國，跟帖評論是一種投票

美國閃電拘捕委內瑞拉總統、中共盟友馬杜洛（Nicolas Maduro）。中共外交部第一時間表達譴責。中共官方媒體人胡錫進甚至在早先還貼出《馬杜羅為何不慌》的po文，如今也默默取下。中共官媒以文宣攻勢表示：美國拘捕馬杜洛，是為了攫取委內瑞拉的石油。

不過這番說辭，中國網民不買單。與中國政府支持馬杜洛相反，廣大中國網民紛紛祝福委內瑞拉獲得新生。網民們表示委內瑞拉的天亮了、祝福委內瑞拉人民、尊重人民的意願最重要、只要人民好比什麼都強、致敬每一位推動社會文明進步的人等等。

也有的網民揶揄中國政府的一貫外交辭令：奉勸美國懸崖勒馬、不要在錯誤的道路上越走越遠，奉勸美方不要搬起石頭砸自己的腳。有網民表示，美國人的石頭砸自己的腳太多次，已經不夠用了。

有中國網民表示：美國的閃電抓捕，讓所謂的俄製防空體系神話被徹底打破，更讓馬杜洛的朋友們瑟瑟發抖，因為沒有了人民的支持和保護，獨裁者將什麼都不是。





























