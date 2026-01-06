微信上的中國／將「要民主」演成電影最安全 橫店跨年紅爆網路

微信萬花筒 神州蒼生的日常、思考與生活

浙江橫店影視城是中國影視產業拍攝基地，每年產出大量抗日神劇。中國網友戲稱：抗戰中，共軍在橫店消滅最多日軍。

如今，橫店推出影視體驗跨年，遊客可以扮演成1930年代的愛國群眾，參加遊行，高呼要民主和自由的口號，過一把當愛國青年的癮。

影片上網，很多中國網民第一時間高呼不可思議，發現是橫店影視城後都彼此心照不宣地覺得好笑和幽默。

網民表示，在戲裡要民主是可以的：也有的表示，安全的時候最勇敢；也有的網民打趣說，今日事今日畢，提醒體驗結束就別再喊了；也有網民表示希望免費去當喊口號的演員。

也有的網民表示：我聽懂了。

更有被刪除的留言表示：出了影視城這樣喊，立馬變成尋釁滋事。