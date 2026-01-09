微信上的中國／星鏈過境 中國民眾熱議

留言精粹 在中國，跟帖評論是一種投票

馬斯克的星鏈衛星日前過境河南、陝西等地上空，引起民眾熱烈討論。很多人拍下空中奇幻的一幕。網路上也掀起對星鏈的討論。

中國很多自媒體將移動的星鏈，稱為銀河列車。

不少人表示，這是科技的力量，文明的希望。也有網民一開始以為是風箏，後來才知道是衛星。很多人表示很好奇，覺得像火車，想上去坐一坐，去美國逛逛。

也有人持陰謀論，認為這是刺探中國情報，但迅即遭到網民留言反駁和嘲笑，認為這是沒常識。

有人說要抵制馬斯克，遭反駁：你抵制你的，我用我的。

星鏈過境，激發了中國人對美國科技實力的熱烈討論。