微信上的中國／「本著人道精神」搜尋抗戰美軍遺骸 中國網民氣炸諷刺

留言精粹 在中國，跟帖評論是一種投票

中共官方日前宣佈，將繼續本著「人道主義精神」 搜尋二戰美軍遺骸。

此言一出，引起中國大陸網民群起憤怒反擊，認為這是貶損美軍在二戰中的貢獻。

所謂「本著人道主義精神」的用語，似乎二戰美軍是敵軍，而不是盟軍。

很多網民留言表示，應該是本著感恩感激感謝的精神去搜尋遺骸。有的說，這本來就是該做的。有的認為，這是做人的本分。

二戰時期，在抗戰戰場上，美軍從飛虎隊到地面、後勤、訓練、裝備及情報支援，提供了全方位幫助。中共也一直以此搶奪中華民國話語權。