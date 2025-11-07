微信上的中國／知識or芝士，究竟誰是力量？

留言精粹 在中國，跟帖評論是一種投票

文藝復興時期的英國著名經驗主義哲學家Francis Bacon，中文名通常翻譯為培根。

他於1597年的著作《沉思錄》中，提到：知識就是力量。這句話也成為後世勵志名言。

但有人顯然把大哲學家培根，和作為食物的培根，完全混淆了。

最近，在中國大陸，有男子路過一所中小學，看到校園外牆上懸掛「知識就是力量---培根」的標語，大為不解。

這名男子顯然不知道哲學家培根，所以認為是學校刻錯字，把「芝士」刻成「知識」，並放上網，同時向學校提出修正建議。

消息曝光，網路嘩然。廣大網民留言也非常有趣。有的說，芝士加培根，的確產生熱量。有的說，可以看出這個男子是認真的。有的說，看來芝士還不夠，要加些培根和生菜。