微光守復！愛與關懷陪伴鄉親

花蓮、光復鄉，堰塞湖洪災已經兩個多月，但慈濟關懷不停歇，最近，串聯素食餐車義煮，逐戶送餐、送物資，還結合光復小蜜蜂，加入關懷陪伴的行列，期盼替正在重新整理家園的鄉親，帶來安心還有祝福。

「那個柚子茶 你要帶去嗎，有嗎 拿來裝，我已經幫你用好了一個，好 我們就一起送去 好不好。」

接近用餐時間，慈濟志工將義煮餐車，熱騰騰的素食一一裝好，準備前往送餐。「我們直接去那個，重聽的阿媽那邊。」

「阿媽。」

「準備水果 好不好，我們吃水果 ，梨子 (好)。」

送餐同時，不忘噓寒問暖，為鄉親送上物資。「可以 太好了，那就這一件吧，那這個太小了。」

光復鄉居民 曾先生：「很感謝那些志工，來照顧我們這些災民，而且他們也滿熱心的，然後 也沒有什麼，只能跟他們說 有你真好。」

慈濟志工 潘信成：「可以睡覺，又有熱水可以洗澡，然後又有門可以關起來，然後再來就是我們送食物，這四樣東西只要具備了，大概這個家，就先穩定這段時間，社工就可以開始持續進入，然後還有很多小蜜蜂，送這些食物，我們就可以開始進入一種，全面性的協助跟幫忙，因為重建是很長的。」

除了慈濟志工，先前奔馳塵土路上的光復小蜜蜂，也加入逐戶關懷的行列。小蜜蜂平台創辦人 蘇盈如：「已經不是在做前面，比較救急的部分，大家都已經在做比較重建的事情，然後我們就，有點像是轉職金孫團，例如說 很多的阿公阿媽，年紀也比較大一點，還需要送一個餐，或者是需要一點陪伴或關懷，那我們就會，有點像小蜜蜂帶小蜜蜂，就會去做轉職的動作。」

少數留下的大小蜜蜂化身金孫團，與慈濟志工通力合作，將以提供關懷陪伴服務方式，持續朝重建家園默默努力。

