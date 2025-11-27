微光成炬 慈大傳播學系第22屆畢業展

慈濟大學傳播學系第22屆畢業展，在台北展出後，27號回到花蓮校園內展出，18位學生透過影像、文字、Podcast等媒材，展現4年在校所學，其中有學生透過紀錄片，探討花蓮偏鄉教育、原住民文化傳承等議題，展現專業以外的人文溫度。

「阿美語叫Pangcah，它就是「人」的意思，他們就是一直在教小朋友，怎麼樣成為一個Pangcah，怎麼樣成為一個人。」

採集茅草、竹子，蓋成阿美族的傳統屋，這是花蓮富里鄉，永豐阿美族實驗小學的文化課程之一。周慈恩用半年的時間，完成的紀錄片Pangcah，紀錄偏鄉小學，如何在有限的師資與資源中，堅持族語教學與文化傳承。

慈大傳播學系大四生 周慈恩：「我會很希望，我可以在這所學校裡讀書，因為我覺得這所學校裡面，它不只教會我學科，教會我更多的是文化，要如何認識自己，認識自己的族群，讓我更有自信地站出來說，我以我自己的族群為傲。」

耐心教小朋友畫畫，出身美術科班的賴欣悅，陪伴玉里偏鄉的失親兒童，透過繪畫探索自我，她將這段志工服務的過程，做成紀錄短片「尚未抵達」，從社會現象中，重新檢視自己的成長歷程。

慈大傳播學系大四生 賴欣悅：「原來有這麼多小孩，他們日常找不到任何一個人，停下來聽他們說幾句，關於他們作品的話，然後生活是不斷被否定跟打壓的，還有就是，也重新思考很多關於藝術教育，跟藝術對我的關係。」

慈大傳播學系副教授 傅維信：「關懷在地 一直是我們，慈濟大學的這種初衷，同學們在學習之後，把這個應用在在地關懷上，我們也看到初步的成果，認為滿有潛力的。」

慈濟大學傳播學系第22屆畢業展，18學生運用影音、文字、AI等媒材，展現4年在校所學，也融入人文關懷的溫度。

