微光成炬！慈濟大學傳播系畢展閃耀台北剝皮寮

慈濟大學傳播學系第22屆畢業成果展「微光成炬」，今日（11/21）在台北剝皮寮歷史街區演藝廳盛大剪綵開幕。本次展覽集結了15組、18位應屆畢業生的四年學習精華，透過影像、廣播、創新表達與行銷等多元形式，展現年輕世代對社會的獨特觀點與深度關懷。開幕典禮小花電影有限公司導演蘇弘恩、慈濟大學傳播學系廖志宏主任、傳播系教授傅維信、慈誠懿德會等貴賓親臨現場剪綵，象徵這群傳播新血正式點亮夢想，投入社會對話。

本次展覽以「微光成炬」為主題，策展團隊表示，每個作品都像一束微光，獨特而充滿力量，當這些光芒在展場彼此交織，便能點燃成炬，照亮彼此前行的道路。」主題精神貫穿於所有展品中，橫跨了地方文化傳承、身心障礙關懷、女性命運探討及減塑生活實踐等多元社會議題。

慈大傳播系廖志宏主任致詞表示，畢業展是傳播系每年最盛大的展演活動，他勉勵同學：「畢業展不是結束，而是一個新的開始，這些作品將是你們未來走向更美好人生的開端。」

導演蘇弘恩則感性分享師生共學的歷程：「我見證他們從大二、大三到現在即將畢業，成長的腳步非常紮實。在這個過程中，我們是互相引導的，他們教會了我許多新技術和新思維，讓我在引導學生的同時，自己也能保持年輕的思維。」

此次展出作品類型豐富，每一組都以獨特視角回應社會。其中，紀錄片《Pangcah》深入花蓮偏鄉，記錄下花蓮縣富里鄉永豐Cilamitay阿美族實驗小學在資源不均下堅持族語教學的溫暖故事，展現文化延續的韌性；而《有礙一生》則由創作者真實紀錄母親因小兒麻痺所面臨的挑戰，傳遞「只要想做，就沒有做不到的事」的堅韌精神，呼籲大眾多一份理解。

在社會關懷領域，廣播組《說畫聲》巧妙結合聲音 (Podcast) 與視覺 (簡筆畫)，邀請經歷特殊挑戰者如地下偶像、外籍生進行訪談，並將故事繪製成簡筆畫卡片，觀展者可掃描 QR code 聆聽節目，創造獨特的觀展體驗。此外，行銷作品《定格.瞬間》則以「春夏秋冬」隱喻人生四季，透過圖文集捕捉日常中易逝但觸動回憶的瞬間；畢展現場更設置了「拍立得」互動裝置，讓觀者印出照片並寫下心情，強化了作品與觀者的情感連結。

「微光成炬」展覽不僅是一次學習成果的展現，更是一場跨越校園、連結社會的對話。台北場展覽將持續至11月23日（日）在台北剝皮寮展出，學生們將在現場親自導覽，歡迎社會各界蒞臨，感受年輕世代以專業與創意回應社會的力量。

【展覽資訊】台北場 (已開幕)• 時間：即日起至2025年11月23日 (日)• 地點：台北剝皮寮歷史街區 演藝廳

花蓮場 (接續展出)• 時間：2025年11月27日 (四) 至 11月29日 (六)• 地點：慈濟大學 大愛樓一樓

撰文、攝影／慈濟大學