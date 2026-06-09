微冊食光漫遊土庫萬得醫院登場 融合繪本文學與油香封存地方風土記憶

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記者黃郁婷/雲林報導

2026「微冊食光漫遊」於土庫萬得醫院舉辦文學講座。活動結合在地繪本《暖心油你》導讀與手作體驗，透過閱讀與風味的多重感官連結，引領大眾認識土庫的產業文化與土地故事。

縣長張麗善表示，「微冊角落」推動閱讀走入日常，將書香延伸至社區場域。今年活動以文學與飲食為主軸，結合地方產業與文化記憶，讓民眾在品味風土時看見雲林人文底蘊，展現閱讀與地方創生連結的可能。

▲文學講座於古色古香的歷史空間展開，透過繪本與大眾深化土地連結。（圖/雲林縣政府提供）

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活動由順成油廠第三代敘說故事，開啟香氣文學旅程。現場結合食農教育，由職人解說冷壓芝麻油及花生油製程與傳統榨油工藝，介紹在地農產特色，讓民眾深入了解日常餐桌背後的產業故事與職人精神。

文化觀光處長謝明璇指出，本場活動融合歷史空間、文學與產業。活動融入閱讀外送理念，突破場域限制走入社區；最大亮點為「文學香料風味油」體驗，邀請民眾將閱讀感受轉化為專屬香氣並封存於瓶中。

系列活動後續將於各特色場域登場，包括6月20日三秀園「園林詩夢」、8月22日花囍烘焙坊「繁花盛開的文字」，以及7月與9月的飲食文學沙龍，誠摯邀請民眾走進雲林微冊角落，一起翻開書頁品味風土。