微創免開腹 精準治腸胃癌

「2025台灣醫療科技展慈濟健康講座」，由花蓮慈濟醫院營養科副主任童麗霞主講「消化管癌的飲食風險因子」，吸引許多民眾參加。

花蓮慈濟醫院內視鏡進階治療科主任簡錫淵分享「消化管早期癌的診斷與治療」，演講十分精彩，民眾互動熱烈。（郭吉銓攝）

「2025台灣醫療科技展慈濟健康講座」，簡錫淵與童麗霞的演講十分精彩，民眾收穫滿滿。（郭吉銓攝）

台灣10大癌症排行榜消化系統癌症包括大腸癌、胃癌、食道癌等，其中大腸癌罹患率更是全球第一，為此花蓮慈濟醫院攜手中國時報於2025台灣醫療科技展，舉辦「消化管健康系列講座」，結合公衛、營養和臨床醫師的觀點，傳授消化管健康管理祕訣，以及精準和微創治療的特色，只要掌握早期精準發現、早期接受治療，民眾不必再聞癌色變。

消化管是從口腔延續到肛門的通道，從食道、胃、小腸、大腸到肛門，肩負食物的運輸、細化、分解和吸收後排出，也因此消化管健康與飲食息息相關，如食道、胃和腸是身體裡的「內表面」，亦是接觸大量食物及毒素的介面。

花蓮慈濟醫院營養科副主任童麗霞說明，包括抽菸、喝酒、嚼檳榔以及飲食過熱、肥胖、胃食道逆流等都可能增加食道癌的風險，尤其是65℃以上的熱飲，對食道等同於「2A致癌物」；飲酒、肥胖和幽門螺旋桿菌則是影響胃癌的主要原因；另肉類、加工肉類以及酒精，都會提高大腸癌的風險。

童麗霞建議，可採用「全植物飲食」攻略，以原型食物、多樣化食材以及豆類為主的植物性蛋白，或是種籽和堅果為主的健康脂肪取代動物性脂肪，以循序漸進多素多蔬食的方式探索新食材，減少過度加工食品。

精準篩檢找出病灶

花蓮慈濟醫院內視鏡進階治療科主任簡錫淵擁有超過20年的內視鏡治療年資，他表示，消化管黏膜長出來的癌症越來越普遍，而這些癌症都與「吃」有關係，若民眾懷疑罹患消化管相關癌症，可透過篩檢法寶，像是因為腫瘤的細胞與一般不同，可藉由這樣的特性，用「影像強化新型光源」、「染色劑」讓腫瘤現形，再導入人工智慧輔助，在術前篩查和診斷上能更精準地把癌症找出來。

簡錫淵指出，如真的罹患也不須驚慌，「精準微創」的治療方式，可以根治僅存在於黏膜層或黏膜下層的早期癌、癌前病變，不須「開腸剖肚」，也不必在身上打孔洞，只要以進階內視鏡的技術，由自然孔洞進入腸胃道，用長度僅1.5至2mm的微型電刀，將病灶精準地從組織上剝離，這種微創治療對病患是一大福音，因為術後恢復很快，空腹時間短、住院時間短，幾乎沒有術後疼痛問題，是早期癌及癌前病變的治療首選。

簡錫淵說明，微創手術比傳統外科手術風險來得低，微創治療是透過內視鏡、胃鏡、腸鏡等方式進行手術，並不會影響到身體其他部位如剖腹等，身體表面不會有傷口，自然降低癒合上的風險，尤其對於年長者而言，更是大大降低危險性，而在體內的傷口很小，恢復期自然也快。

從飲食管理做起

簡錫淵也透露，患者對於傳統外科手術與微創手術考量的點在於，微創手術尚未納入健保給付範圍內，不過現在很多醫療保險都有負擔相關項目，患者也能比較安心的治療，不過這2年已經陸續在研議是否將微創手術納入健保範圍，不過礙於預算仍在討論階段。

消化管癌症如早期發現、早期治療，治癒率相當高，因此「精準」從上游的飲食開始管理，到確定罹癌後下游的微創治療，只要掌握怎麼吃、保養和治療方式，就能在平時照顧自己的腸胃道健康；政府亦補助50至74歲的民眾，每2年1次糞便潛血檢查，並針對高風險地區幽門螺旋桿菌篩檢與除菌治療，民眾可多加利用，守護自身健康。