「微創內視鏡手術」局部麻醉除黴 九旬嬤鼻竇炎之苦獲緩解

90歲高齡阿嬤，多年來深受慢性鼻竇炎、嚴重鼻涕倒流所困擾，在耳鼻喉科詹健暘醫師的專業下，成功以局部麻醉「鼻竇內視鏡微創手術」移除鼻竇內的黴菌塊，術後恢復良好。





多年來深受慢性鼻竇炎及嚴重的鼻涕倒流所困擾，90歲高齡的阿嬤不僅睡眠受影響，生活品質也大打折扣。雖曾前往多家醫院求診，但考量阿嬤已高齡九旬，心肺功能耐受力較弱，全身麻醉手術風險極高，多勸退病人不宜手術。然而，阿嬤最終在東元綜合醫院耳鼻喉科詹健暘醫師的專業評估下，成功以局部麻醉「鼻竇內視鏡微創手術」移除鼻竇內的黴菌塊（Fungal Ball），術後恢復良好，長年宿疾終獲緩解。

東元醫院耳鼻喉科詹健暘主治醫師表示，阿嬤經過診斷為「慢性鼻竇炎，伴隨黴菌性鼻竇炎（fungal sinusitis）」。這類疾病在台灣潮濕的氣候環境下相當常見，黴菌塊（或稱黴菌球）常堆積在單側上頜竇，屬於非侵襲性黴菌感染，但在鼻竇內會不斷堆積成團塊，典型的表現為單側或局部鼻竇阻塞、鼻涕倒流，甚至頭痛。

考量高齡病人，手術治療面臨最大的挑戰在於「麻醉風險」。90歲長輩通常伴隨心血管或肺部功能退化，全身麻醉後的甦醒及併發症風險較高。所以經詳細評估後，決定採取局部麻醉下的「鼻竇內視鏡微創手術（functional endoscopic sinus surgery, FESS）」來治療。

耳鼻喉科詹健暘醫師指出，黴菌性鼻竇炎的「黃金標準治療」是透過手術徹底清除黴菌團塊及發炎組織，恢復鼻竇通氣與引流。若單純使用藥物治療，往往難以根治，且長期鼻涕倒流可能引發慢性咳嗽或影響呼吸道健康。

鼻竇內視鏡微創手術的優點在於，沒有外部傷口，開擴鼻竇開口操作，不破壞外觀；安全性高，避免全身麻醉對心肺功能的風險；恢復迅速，手術精準清除發炎組織與黴菌塊，出血量少，術後阿嬤恢復良好無併發症、鼻涕倒流緩解，恢復更好的生活品質。

詹健暘醫師解釋，黴菌球經內視鏡手術徹底清除後，通常不需額外服用抗黴菌藥物，且復發率極低。建議鼻竇炎病人在術後可維持規律的鼻腔鹽水沖洗，並定期回診追蹤，以確保鼻腔黏膜健康。

