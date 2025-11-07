微創動脈栓塞止痛 大林慈院助病患擺脫腳踝疼痛

王先生為葉先生做超音波檢查

一名50歲男性，二十年前一場車禍造成腳踝粉碎性骨折。雖然術後骨折癒合良好，但近幾年腳踝開始持續疼痛，逐漸影響他的工作與日常生活。尤其到了冬天，晚上疼痛加劇，甚至難以入睡。葉先生曾多次求診於不同醫院，但症狀始終未見明顯改善。直到一次醫學講座中，他聽聞大林慈濟醫院疼痛科王思讚醫師介紹「微創動脈栓塞止痛術」，才決定前來求診，以尋求治療的機會。

王思讚醫師表示，這位病人早期骨折，使得局部關節承受過多的壓力，加速了退化。X光檢查顯示，受傷的腳踝已出現明顯的骨刺和關節間隙狹窄，核磁共振（MRI）則顯示骨頭內部有骨水腫等異常變化，顯示骨關節已進入嚴重退化階段。由於病人的疼痛感非常強烈，若不服用止痛藥，將難以正常行走或工作，嚴重影響生活品質。

王思讚醫師為葉先生執行微創動脈栓塞止痛術。

考量到病人的年齡和症狀，王醫師為他規劃了「微創動脈栓塞手術」。透過導管介入技術，醫師從病人的鼠蹊部血管進入，經由動脈引導至腳踝區域，並利用顯影劑確認異常血管增生的位置。這些異常血管與慢性發炎及疼痛相關，因此醫師使用微小顆粒進行栓塞，以減少發炎反應，緩解疼痛。整個手術約需一小時，傷口僅為細小針孔，病人術後無需縫合，只需局部加壓止血數小時後即可返家，當天即可行走。

術後四個月，病人的疼痛感明顯下降，從原本的10分痛減少至3分。他形容疼痛的感覺從「刺痛到骨子裡」轉為「輕微酸痛感」，已能夠正常活動。為了進一步改善殘餘不適，王醫師後續又安排「增生療法」，透過超音波導引，在局部韌帶疼痛處注射增生性葡萄糖水，以強化組織修復，進一步降低疼痛感。

王思讚醫師請葉先生行走看看目前狀況

王醫師表示關節退化，在傳統治療大多是止痛藥和復健，嚴重者需要進行關節融合手術。然而，關節融合可能影響關節活動度，進而影響患者的行動與生活品質。相較之下，透過微創動脈栓塞手術結合增生療法，能有效緩解疼痛，同時保留關節活動能力，對許多患者來說，是一項重要的治療選擇。

王思讚醫師指出，這項治療適用於多種慢性肌肉骨骼疼痛，包括肩關節炎、網球肘、手指關節炎、膝關節炎、髖關節炎、足底筋膜炎及阿基里斯腱炎等。他鼓勵長期受疼痛困擾的民眾，尋求專業評估，以找到最適合的治療方式，改善生活品質，重拾行動自由。

葉先生回診讓王思讚醫師持續治療

撰文、攝影／張菊芬