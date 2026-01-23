微創手術矯正脊椎側彎角度 患者術後身高多5公分

55歲的黃小姐手術後總算可以正常走路，恢復正常生活。從她之前的X光片來看，脊椎呈現大幅度彎曲，不僅疼痛難耐，甚至無法行動自如，讓她苦不堪言。

患者黃小姐表示，「就突然間腳很麻很麻，痛到就是腳很麻，後面的脊椎也很痛，整個下半身在走路時候也會有下墜感的疼痛。」

黃小姐向醫師表示，她長期有脊椎側彎問題，但不以為意，直到最近2年因為長期退化壓迫到神經，不僅身體往左側異常曲並伴隨椎體旋轉變形，就醫時側彎幅度已達47度。院方利用3D導航微創手術定位進行脊椎矯正，加上與支撐重建，將她的脊椎矯正回到10度，這也讓患者身高多了5公分。

中醫大市醫微創脊椎中心助理副院長張建鈞說明，「30度以內通常是可以物理治療，30至40度才需要做背架的保護矯正，40度以上才需要開刀。但實務經驗即使是40度以上，大部分病人也不會想要開刀，除非是很大角度疼痛難耐。」

醫師表示，若脊椎側彎超過10度即可診斷為脊椎側彎，長期沒有處置可能導致慢性疼痛、神經壓迫，甚至影響內臟功能，而中老年族群經常都有退化性脊椎側彎，最容易被忽略。醫師呼籲，民眾若發現長期身體出現明顯傾斜，或有反覆腰背疼痛、下肢麻木等症狀，應及早接受評估治療。

