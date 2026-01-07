「微創手術」逮馬杜洛？ 專家揭中國雷達、俄製防空失靈關鍵

軍事專家蘇紫雲受訪時，以「微創手術」形容這次美國對委內瑞拉展開的斬首行動。 圖：Yahoo TV提供

[Newtalk新聞] 美國日前針對委內瑞拉發動斬首行動，成功逮捕總統馬杜洛夫婦，國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲今（7）日解析該事件背後的軍事技術面。他指出，美方長期對馬杜洛政權施以制裁、封鎖與警告，政治條件成熟後即展開高度精準的軍事行動，整體作戰可視為「微創手術」，行動迅速、外溢損害低，幾乎未造成平民傷亡。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲、民進黨立委王定宇今日接受Yahoo《齊有此理》主持人王時齊專訪。

廣告 廣告

蘇紫雲形容，此次行動仿若完成「3D立體斷層掃描」，對目標的武裝部署與防禦系統位置掌握得極為清楚。他指出，馬杜洛政權的核心防空與預警體系，主要仰賴中國製雷達與俄製防空飛彈系統；美方在行動前已長時間蒐集電子參數，先行精準掃描，再予以摧毀，凸顯電子參數在現代戰場的關鍵性。

談及具體裝備，蘇紫雲提到中國的LY-27 3D立體雷達已非首次失效。先前在敘利亞，該型雷達曾被宣稱具備反匿蹤能力，卻仍遭F-16與F-35聯手摧毀。此次行動更進一步展現「電磁波一體戰」的電子戰思維，先對雷達與S-300的數據通信鏈進行偵蒐，初期以假封包誤導指揮中心，營造「空域安全」的假象，隨後再以硬殺方式直接摧毀系統。

除電子戰外，蘇紫雲也強調人工情報的重要性。外界傳出有「超級內鬼」提供大量細節，甚至連馬杜洛夫婦的生活細節都被掌握，並非空穴來風。但他指出，即便沒有內部情報，先進軍隊仍可透過電子定位鎖定關鍵人物，例如手機號碼所發出的訊號。

針對馬杜洛曾公開稱讚華為設備「不易被監聽」，蘇紫雲直言，只要電子訊號外洩就能被定位，使用何種設備並非絕對安全；相關基地台與通訊系統，仍可能被民主國家破解。整體而言，從電子戰、情報蒐集到精準打擊，構成此次行動「快、狠、準」的技術基礎。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

《國安法》箝制言論自由僵局暫解 藍綠三月底前各開一場公聽會

(影)《矢板明夫Newtalk》馬杜洛只是中國小跟班？ 習近平「獨裁班底」藏在這些國家…